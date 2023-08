Le anticipazioni spagnole delle nuove puntate de La Promessa rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un personaggio che non passerà inosservato agli occhi di Jana.

Trattasi del medico Abel, amico di vecchia data di Manuel, il quale arriverà al palazzo per tenere sotto controllo la gravidanza di Jimena.



Il suo periodo di sosta nel palazzo, però, finirà per dare il via a un triangolo sentimentale che avrà come protagonista la domestica, Manuel e Abel.

Manuel ritrova Abel, amico di vecchia data: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel terrà sotto controllo la gravidanza di Jimena e lo farà chiedendo a suo amico di vecchia data di trasferirsi al palazzo per qualche tempo.

Trattasi di Abel, un affascinante medico che accetterà la proposta di Manuel e per qualche tempo metterà da parte i suoi impegni per seguire la gravidanza della donna.

Abel si trasferirà nel palazzo e fin dal primo momento non passerà inosservato agli occhi di Jana.

Peccato che il primo incontro non sarà affatto dei migliori. Si ritroveranno ai ferri corti e la domestica non gradirà per niente i modi di fare del medico.

Abel e Jana al centro delle nuove trame de La Promessa

Per tale motivo Manuel si troverà costretto a intervenire in prima persona. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che chiederà al suo amico di non trattare male Jana, dato che per lui è una persona fondamentale.

La stessa cosa farà anche Jimena, che nel corso della gravidanza imparerà a fidarsi di Jana e la considererà una persona di fiducia.

Insomma Abel sarà costretto a ridimensionarsi nei confronti della domestica e così il loro rapporto assumerà una piega del tutto inaspettata.

Nel corso degli episodi successivi della soap opera si assisterà a un netto miglioramento del legame tra i due, al punto che si troveranno sempre più vicini.

Jana al centro di un triangolo amoroso: anticipazioni La Promessa

Nascerà così un nuovo triangolo sentimentale che vedrà Jana nelle vesti di protagonista assoluta. Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la domestica si troverà divisa tra Abel e Manuel.

Un risvolto alla trama della soap opera trasmessa con successo in prima visione assoluta su Canale 5, che darà uno scossone anche alla relazione clandestina tra Jana e Manuel, passata in secondo piano dopo la notizia della gravidanza di Jimena.

Quale sarà la reazione di Manuel adesso che c'è una nuova "minaccia" in città?