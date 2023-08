La relazione sentimentale fra Soleil Sorge e Carlo Domingo è terminata. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha raccontato in un'intervista a Novella 2000 di essere tornata single. A quanto pare l'influencer aveva provato a proteggere il suo rapporto d'amore dal clamore dei media, ma ha deciso di rivelare come stanno le cose attualmente. Ciononostante, seppur delusa per la fine della storia d'amore, Soleil Sorge è pronta a concentrarsi sull'aspetto professionale con il debutto come conduttrice di Felicità 2023 su Rai 2, uno spazio quotidiano insieme a Carlo Vanzina e Pascal Vicedomini.

Soleil Sorge si concentra sul lavoro

"Non è un buon momento per me, l'ultima storia è stata una forte delusione", ha dichiarato Soleil Sorge nel corso dell'intervista. L'ex gieffina, però, vuole concentrarsi esclusivamente sul lavoro, gli affetti e ciò che la fa stare bene e che dipende soltanto da lei.

Soleil Sorge ha sempre mantenuto una certa privacy riguardo alla storia d'amore con Carlo Domingo. Quando è stata protagonista del Grande Fratello Vip 6 non si è esposta più di tanto riguardo alla sua storia, facendo soltanto sapere che c'era una persona ad attenderla fuori dalla casa di Cinecittà. Secondo il settimanale Chi la storia d'amore fra Sorge e Domingo sarebbe cominciata nel 2021. Successivamente è proseguita in modo silenzioso.

Ai tempi del reality show Soleil aveva fatto parlare di sé soprattutto per il "triangolo" con Alex Belli e Delia Duran.

Carlo Domingo è un imprenditore, titolare di un'agenzia che organizza eventi. Era in compagnia di Sorge durante il compleanno dell'anno scorso festeggiato in Puglia. Attualmente non sono conosciute le motivazioni che hanno condotto Soleil e Carlo a separarsi.

Soleil Sorge parla del suo aspetto fisico

Nel corso dell'intervista Soleil ha parlato anche del suo fisico e di quello che lei ha definito un disagio ovvero il seno piccolo: "Con il tempo, questa mia forma di disagio si è trasformata nella mia forza, ho capito che ci sono altre cose che contano nella vita. Come l’energia positiva che trasmetti alle persone con cui entri in contatto".

È stato complicato il periodo dell'adolescenza in cui spiccavano donne come Pamela Anderson, con il tempo è stata capace di trasmettere un messaggio di body positivity scegliendo di non fare ricorso alla chirurgia estetica.

Intanto per Soleil sorge prosegue il bel momento. È stata la madrina della 21esima edizione dell’Ischia Global Film & Music Fest, dove è stata insignita con l’Ischia People Award come talento in evoluzione dello spettacolo italiano nel mondo.