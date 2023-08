Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole in onda il 9 agosto 2023, alle ore 20:50 su Rai 3 raccontano che Damiano si metterà nei guai dopo aver affrontato Eduardo, furioso per aver scoperto che il piccolo Manuel ha preso un'arma dal borsone dello zio.

La stessa Rosa si troverà tra due fuochi e non è detto che questa volta aiuti il fratello. Nel frattempo Marina escogiterà un'idea per avvicinarsi al piccolo Tommaso così da riuscire a prendere il DNA che le serve per compararlo con quello di Roberto, già messo da parte tempo fa grazie alla complicità di Silvana e un bicchiere nel quale Ferri ha bevuto.

Alberto intanto, con un tempismo a dir poco perfetto, manderà in confusione Clara con una proposta volta a farla allontanare da Eduardo.

Anticipazioni Un posto al sole 9 agosto: Damiano fa un passo falso

Damiano ha preteso spiegazioni da Rosa ed è venuto a sapere che il piccolo Manuel era in possesso di un'arma, trovata nel borsone di Eduardo. I vecchi rancori tornati alla luce e questa circostanza davvero pericolosa lo spingeranno ad affrontare in prima persona Sabbiese, ma senza tener conto dell'indole di quest'ultimo, disposto a tutto per difendere il suo clan. Stando alle anticipazioni della puntata di domani, Damiano finirà però per sottovalutare Eduardo e così si metterà in seri guai, facendo un passo falso.

Sia Rosa che Viola saranno molto preoccupate per le conseguenze di questo scontro e non sapranno come agire. Cosa gli succederà? Gli spoiler Upas svelano che nell'ultima puntata prima della pausa estiva, Damiano dovrà prendere una decisione molto difficile che cambierà per sempre non solo la sua vita, ma anche quella di Eduardo, Rosa e Manuel.

Un posto al sole puntata di domani: Marina pronta a far finire le bugie di Lara

Il battesimo di Tommy si avvicina e Ida non vede l'ora di celebrare questo importante momento della vita di suo figlio. Sia lei che Lara sono in ansia, poiché si tratta comunque di un evento in grande stile e sanno benissimo che Marina è in agguato.

Roberto sarà felice per Tommy ma non riuscirà più a sopportare l'ansia di Lara anche perché non ne capisce il motivo. Ben presto, tutti i suoi dubbi troveranno una triste e inaspettata spiegazione. Marina invece vorrà approfittare di questo momento di confusione per andare a Palazzo Palladini per procurarsi il DNA che le serve per dimostrare che Tommaso non è figlio di Roberto. Lara, però, le tende una trappola.

Trame e anticipazioni Un posto al sole 9 agosto: Alberto destabilizza Clara

Clara è furiosa con Alberto e ha capito che essere amate è tutt'altra cosa. Eduardo la rende felice e le ha promesso che cambierà vita, ma cosa accadrà quando ciò che è successo verrà alla luce? Alberto avrà un tempismo perfetto per farle una proposta che la confonderà.

Da non perdere le prossime puntate perché, oltre alla trame che riguardano Marina, Lara e Clara, nel finale di stagione Damiano farà una scelta dolorosa dopo la resa dei conti con Eduardo.

Un posto al sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e si fermerà per la pausa estiva dal 14 al 25 agosto.