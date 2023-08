Nella prossima puntata di Terra Amara che andrà in onda giovedì 10 agosto, Behice pugnalerà Hunkar ponendo fino alla sua vita. Dopodiché, inscenerà una rapina e si recherà al circolo per crearsi un alibi perfetto. Intanto, la signorina Altun chiama Gulten al telefono per avere sue notizie. Successivamente, Demir tornerà alla tenuta e si metterà alla ricerca della madre che è scomparsa. Nel frattempo, Zuleyha e Yilmaz si incontreranno di nascosto e avranno un confronto. Infine, Gaffur temerà che i gendarmi lo stiano cercando per arrestarlo.

Behice uccide Hunkar e si sbarazza dell'arma del delitto

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Hunkar intimerà a Behice di lasciare il paese definitivamente insieme a sua nipote poiché è in possesso di un fascicolo sulla donna che la condannerebbe subito al carcere per il resto dei suoi giorni. Tuttavia, la zia di Mujgan non prenderà affatto bene l'affronto e pugnalerà a morte Hunkar che si accascerà a terra. A questo punto, la perfida Hekimoglu priverà il corpo di Hunkar di tutti i suoi gioielli per far sembrare che il movente dell'omicidio sia stata una rapina da parte di alcuni malviventi di Adana. Dopodiché, la donna getterà l'arma del delitto nel fiume e, per crearsi un alibi perfetto, si recherà al circolo per la riunione dell'associazione donne di Cukurova.

Demir apprende che sua madre è scomparsa e la cerca

Successivamente, Zuleyha chiamerà alla villa di Fekeli per parlare con Gulten ed avere sue notizie dopo che Demir l'ha brutalmente licenziata dalla villa. Nel frattempo, il signor Yaman tornerà alla tenuta e chiederà informazioni su sua madre a Saniye, ma la domestica risponderà che la donna ha lasciato la tenuta un paio di ore prima.

Anche l'autista di Hunkar farà rientro alla villa e confiderà a Demir di aver lasciato sua madre nel centro della città, alla torre. A questo punto, il coniuge di Zuleyha si allarmerà e andrà a cercarla poiché teme che possa esserle accaduto qualcosa.

Zuleyha e Yilmaz si incontrano nuovamente

Nella parte finale della puntata di Terra amara in onda il 10 agosto, Yilmaz chiederà a Zuleyha di incontrarsi alla casa accanto e di portare con sé anche il piccolo Adnan, suo figlio.

Quando Zuleyha giungerà alla villa, i due amanti avranno modo di confrontarsi e il giovane Akkaya chiederà, ancora una volta, perdono alla sua amata per averle portato via il bambino senza averla prima avvisata. A questo punto, Zuleyha deciderà di perdonare il suo ex fidanzato e quest'ultimo le chiederà di fuggire in Germania, ma lei rifiuterà la proposta. Infine, Gaffur temerà che i gendarmi lo stiano cercando per l'omicidio di Hatip.