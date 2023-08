Non mancheranno i colpi di scena nelle nuove puntate della telenovela turca di Canale 5 Terra Amara. In particolare Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) verrà trattata malissimo dalla figlia Umit Kahraman (Hande Soral), anche se le dirà di non averla abbandonata in giovane età per propria scelta.

Intanto Fikret Fekeli (Furkan Palali) dopo aver ricevuto l’approvazione dello zio Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) potrà crescere il piccolo Kerem Alì, a seguito della morte della madre Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova).

Spoiler turchi, Terra amara: Sevda finisce in ospedale dopo aver appreso di essere la madre di Umit

Nei prossimi episodi della soap opera, la new entry Umit oltre a portare scompiglio nel matrimonio tra Demir e Zuleyha sconvolgerà anche la vita di Sevda. In particolare si assisterà a un duro confronto tra le due donne. Quando si troveranno faccia a faccia, infatti l’alleata segreta di Fikret dirà alla cantante di essere la bambina che tanti anni prima aveva abbandonato. A quel punto l’ex amante del defunto Adnan Yaman si giustificherà con Umit, dicendole che fu rapita dopo la nascita: ma la giovane non crederà alla madre e la maltratterà in preda alla rabbia. Sevda si sentirà male a causa dell’astio della figlia, venendo colta da un infarto improvviso: durante il ricovero in ospedale, la donna si riprenderà e cercherà di avere un chiarimento con Umit.

La donna però rimarrà nuovamente delusa dal comportamento della dottoressa, la quale non avrà alcuna pietà di lei e la farà soffrire. A questo punto Sevda darà ulteriori spiegazioni a Umit sul suo rapimento, dicendole che il suo vero nome era Ayla e che le colpevoli della loro separazione furono sua suocera e sua cognata, le quali non accettavano il suo mestiere da cantante.

Umit se ne andrà via dalla stanza di ospedale della madre e quando lei la seguirà, la giovane la abbandonerà in mezzo alla strada: a intervenire in soccorso dell’artista ci penserà Sermin.

Mujgan perde la vita, il piccolo Kerem Alì resta orfano

Gli spoiler raccontano anche che Fikret dopo aver avviato la sua vendetta contro il fratellastro Demir, si innamorerà di Mujgan.

Grazie ai sentimenti che proverà nei confronti della dottoressa, il nipote di Ali Rahmet Fekeli sarà disposto a dare una svolta alla sua vita e a lasciarsi il suo difficile passato alle spalle. Il giovane vorrà chiedere alla vedova di Yilmaz Akkaya di sposarlo, ma una tragedia sarà alle porte: infatti Mujgan sarà vittima di un incidente aereo e il figlio Kerem Alì quindi rimarrà orfano.

Fikret oltre a voler adottare Kerem Alì, chiederà allo zio Fekeli di rendere il piccolo l’erede dei suoi averi: quest’ultimo accetterà la proposta del nipote e rimarrà sorpreso dal suo cambiamento .