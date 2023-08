Un posto al sole tornerà in onda con gli episodi della nuova stagione a partire da lunedì 28 agosto alle 20:50 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 settembre, svelano che ci saranno delle importanti novità in arrivo. A quanto pare, infatti, Rossella accetterà di sposare Riccardo, mentre Nunzio, ovviamente, non prenderà affatto bene l'annuncio.

Brutte notizie inoltre per l'adorabile cagnolina di Giulia che manifesterà qualche problema di salute. Occhio infine a Mariella e Serena, la cui lite sembrerà volgere finalmente al termine.

Nunzio non prende bene la notizia del matrimonio tra Riccardo e Rossella

Al rientro dalla vacanza a Lisbona con Rossella (Giorgia Gianetiempo), Riccardo (Mauro Racanati) spiazzerà la ragazza con una richiesta inaspettata. Le anticipazioni svelano, infatti, che il dottor Crovi chiederà alla giovane Graziani di sposarlo.

A quanto pare Ross accetterà subito la proposta di matrimonio, anche se in seguito manifesterà più di qualche incertezza. Riccardo, notando l'inquietudine della fidanzata, le chiederà più volte se sia davvero sicura della sua scelta.

Nel frattempo Nunzio Cammarota (Vladimir Randazzo) si mostrerà piuttosto amareggiato dalla notizia. Al momento però non viene aggiunto altro, difficile capire quindi se Rossella e Riccardo convoleranno effettivamente a nozze, ma di sicuro questa novità aprirà la narrazione a nuovi scenari decisamente interessanti.

Un posto al sole puntate dal 4 all'8 settembre: Bricca sta male

Speranza (Mariasole Di Maio), forte dei suoi studi in veterinaria, si accorgerà che qualcosa non va in Bricca. La ragazza avviserà subito Giulia (Marina Tagliaferri) del fatto che la sua cagnetta ha dei problemi di salute. Al momento non viene svelata l'entità del malessere, ma la sensazione è che ci sarà un lieto fine per la mascotte di Upas.

Un posto al sole, trame 4-8 settembre: Mariella pronta a scusarsi con Serena

Nelle prossime puntate di Upas, una parola di troppo metterà a rischio la fragilissima tregua che si era instaurata tra Mariella (Antonella Prisco) e Serena (Miriam Candurro). Le due donne finiranno così per litigare nuovamente, tuttavia Guido (Germano Bellavia), stanco della situazione paradossale, interverrà per mettere fine, una volta per tutte, a questa assurda diatriba.

Le anticipazioni rivelano che Mariella si convincerà finalmente a scusarsi con Serena. La vigilessa però sarà ignara di essere caduta vittima di un tranello da parte di Guido. Quest'ultimo infatti sarà intenzionato ad ammorbidire l'atteggiamento di sua moglie, per prevenire anche eventuali liti future.