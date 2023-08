Le anticipazioni delle nuove puntate de La promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per una terribile situazione che vedrà protagonista Jana.

La domestica si ritroverà a dover fare i conti con la perfidia di Jimena che, ancora una volta, giocherà sporco alle sue spalle.

Jana si ritroverà in serio pericolo di vita e, questa volta, le sue condizioni di salute ne risentiranno profondamente e amaramente, al punto che la donna rischierà di non farcela.

Jimena decide di vendicarsi di Jana: anticipazioni La Promessa nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jimena inizierà a essere infastidita dalla presenza costante di Jana nella sua vita e in quella di Manuel.

La perfida donna si renderà conto che deve agire al più presto per cercare di evitare che il suo uomo possa scoprirsi innamorato della domestica, senza sapere che in realtà tra i due vi è già un sentimento particolarmente profondo.

A quel punto Jimena metterà a punto un piano a dir poco terribile e al tempo stesso spietato, col quale vorrà dare una punizione esemplare alla sua nemica giurata.

Jana viene sfruttata e rischia la vita: anticipazioni La Promessa

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa rivelano che Jimena chiederà a Jana di trasferirsi per qualche giorno presso l'abitazione dei suoi genitori, i duchi degli Infantes, facendole credere che avrebbe dovuto prestare lo stesso servizio svolto già nel palazzo.

Jana si fiderà delle parole della signora, ignara del rischio e del pericolo al quale sta andando incontro.

Sì, perché una volta arrivata presso l'abitazione degli Infantes, Jana si ritroverà a essere umiliata e sottoposta a dei lavori ben più usuranti.

Jana non dovrà svolgere il lavoro da domestica, bensì verrà sfruttata all'interno dei campi sottoposta a dei turni di lavoro massacranti ed estenuanti, che la metteranno a durissima prova.

Jana si aggrava: anticipazioni La Promessa

Il suo rientro al palazzo, a distanza di un po' di giorni dai "lavori forzati" nella casa degli Infantes, sarà a dir poco traumatico.

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Jana tornerà al palazzo piena di lividi su tutto il corpo, fortemente deperita e in una condizione a dir poco preoccupante.

Come se non bastasse, Jana si ritroverà a fare i conti con dei gravissimi problemi respiratori che la metteranno a durissima prova: le sue condizioni di salute non saranno affatto delle migliori e i medici non potranno non sottolinearne la gravità.

Manuel disperato per Jana: anticipazioni La Promessa

Un duro colpo per Manuel che, al cospetto di questa situazione, si mostrerà a dir poco disperato e preoccupato per quello che potrebbe succedere alla sua amata e per non essere stato in grado di proteggerla.

Ecco allora che Manuel si scaglierà duramente contro Jimena, la quale proverà in tutti i modi a discolparsi e imporrà al suo compagno di non far visita a Jana.