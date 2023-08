A poche settimane dall'inizio delle registrazioni della nuova edizione di U&D, in rete sta circolando un rumor piuttosto interessante sulla protagonista più longeva del cast. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, fa sapere che quella che debutterà su Canale 5 il prossimo 11 settembre, potrebbe essere l'ultima edizione del dating-show per Gemma Galgani: la dama avrebbe detto sì ad un tentativo finale di trovare l'amore davanti alle telecamere che l'hanno resa popolare.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

A fine agosto, probabilmente dal 28 in poi, il cast di U&D si ritroverà in studio per le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv da metà settembre.

Tra circa tre settimane, dunque, trapeleranno anticipazioni sui protagonisti dei troni Classico e Over, sulle new entry nel parterre, ma anche su chi verrà riconfermato per l'ennesimo anno consecutivo.

Il blogger Pugnaloni dà per certo il ritorno agli Elios di Gemma Galgani, storica dama della versione senior del programma di Maria De Filippi.

A differenza del passato, però, pare che stavolta ci siano dei seri dubbi sul futuro della torinese nel gruppo dei "veterani" della trasmissione: quella alla quale parteciperà a breve, potrebbe essere l'ultima edizione di Uomini e donne per la chiacchierata "rivale" di Tina Cipollari.

L'indiscrezione sul futuro a U&D

"Gemma ci riproverà anche quest'anno. Le riprese partiranno a fine agosto e lei sarà ovviamente nel parterre femminile, pronta a mettersi a caccia dell'amore", si legge sul settimanale Mio in uscita il 3 agosto.

L'indiscrezione vera e propria sul futuro di Galgani a U&D, però, è la seguente: "Questo sarà il suo ultimo tentativo, almeno secondo Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che per lei potrebbe essere l'ultimo anno nel Trono Over".

Il blogger che da anni riporta le anticipazioni dettagliate di tutto quello che accade in studio durante le registrazioni del dating-show, dunque, sostiene che il prossimo maggio la torinese potrebbe dire addio al programma di Canale 5, con o senza fidanzato.

Attualmente questo rimane un rumor che non ha ancora trovato riscontri nella realtà, ma non è la prima volta che siti e riviste ipotizzano l'uscita di scena di Gemma dal cast del dating-show che frequenta da oltre un decennio con scarsi risultati.

Chi siederà sul trono di U&D

L'avventura di Gemma su Canale 5, dunque, durerà almeno un'altra stagione tv: da fine agosto a maggio 2024 si svolgeranno le riprese della nuova edizione e Galgani dovrebbe essere ancora in prima linea nelle dinamiche più interessanti del Trono Over.

Per quanto riguarda i giovani del cast, circolano tante ipotesi su chi potrebbe essere scelto per il "quartetto" dei tronisti: una recente indiscrezione, ad esempio, sostiene che Maria De Filippi potrebbe proporre una poltrona rossa a Francesca Sorrentino, protagonista dell'ultimo Temptation Island. Dal reality estivo di Mediaset, però, potrebbero arrivare anche il single Fouad, Perla Vatiero e Daniele De Bosis (rispettivamente ex di Mirko Brunetti e Vittoria Edigi).

Sul fronte ex corteggiatori, Alice Barisciani sembra essere la candidata numero uno al ritorno in studio in un'inedita veste: la giovane ha ricevuto un "no" da Federico Nicotera il giorno della scelta, ma la redazione sarebbe pronta a darle un'altra possibilità, come è accaduto in passato con tanti altri ragazzi che sono stati rifiutati alla loro prima partecipazione.

L'edizione 2023/2024 di Uomini e Donne debutterà sul piccolo schermo lunedì 11 settembre, ma le riprese inizieranno qualche settimana prima (al momento le date indicative sono quelle dal 28 agosto in poi).