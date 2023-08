Aria di grandi e possibili ritorni a Un posto al sole. La soap opera potrebbe riaprire le porte ad uno dei personaggi più iconici e indimenticati dai fan, Ida Di Benedetto. Quest'ultima, oltre un ventennio fa ha prestato il volto alla contessa Palladini, nonché mamma di Alberto. A quei tempi, la donna ha dato del filo da torcere agli inquilini di Palazzo Palladini con i suoi intrecci. Questa notizia, da prendere con le pinze visto che si tratta di una semplice ipotesi, è scaturita direttamente dal web.

L'indimenticata contessa Palladini potrebbe ritornare nelle prossime puntate di Un posto al sole

Da sempre, la longeva soap opera è solita salutare e riaccogliere nella sua famiglia i vari personaggi. Nel corso degli anni, infatti, diversi volti hanno lasciato il set salvo poi farvi ritorno come, di recente, è successo per Luca De Santis, divenuto il nuovo primario dell'ospedale San Filippo, prendendo il ruolo occupato per tanto tempo da Ornella Bruni. L'arrivo del medico ha movimentato anche la vita di Giulia Poggi, la quale sta attualmente vivendo la sua storia d'amore con l'uomo.

Prossimamente non è esclusa la possibilità del ritorno in scena della storica dark lady di Un posto al sole. Si tratta della contessa Federica Palladini, interpretata dall'attrice Ida Di Benedetto.

Ad alimentare questa ipotesi è stata una fotografia apparsa sui social di Nina Soldano, volto di Marina Giordano, e ripresa da diversi portali online.

Un posto al sole, la foto delle interpreti di Marina e Federica

La contessa in questione è uscita di scena nel lontano 1998, facendo una sola apparizione per dare una mano al figlio Alberto.

La sua storia, piuttosto tragica, ha tenuto banco nell'ultimo decennio del secolo scorso, visto che la donna era solita tessere intrighi per placare il dolore dell'insoddisfacente matrimonio con il marito Tancredi. Successivamente alla morte della figlia Eleonora, Federica Palladini pare sia stata internata in una clinica psichiatrica e fino ad ora, di lei, non se ne è parlato più.

Un eventuale ritorno della contessa Palladini potrebbe offrire un grosso contributo alle trame di Un posto al sole, che in questo periodo è movimentato dalla lotta contro la malavita e gli intrecci di Lara Martinelli. Eduardo Sabbiese è riuscito a tenere sotto scacco il poliziotto Damiano Renda, spingendolo a fare la spia per lui. Lara, invece, da mesi sta trascinando avanti la menzogna che vede il piccolo Tommaso come figlio di Roberto. Quest'ultimo, però, sta iniziando a sospettare che Tommaso non sia suo figlio.