A La Promessa nessuno si sarebbe mai aspettato che Pia potesse entrare in travaglio circa un mese prima del termine. Invece accadrà l'impensabile: durante una conversazione con Candela, a Pia si romperanno le acque.

Pia non ha perso il bambino grazie a Romulo

Pia entrerà in travaglio dopo che, per alcuni giorni, soffrirà di strani dolori. Sarà Abel a visitarla e a tranquillizzarla, dicendole che la gravidanza sta procedendo nel migliore dei modi e che non deve avere paura di nulla: tra tre o quattro settimana il suo bambino verrà al mondo.

Pia riuscirà a tirare un sospiro di sollievo, anche perché poco tempo prima non è stata molto bene.

Aveva dei disturbi molto forti e solo dopo diversi controlli ha scoperto che qualcuno la stava avvelenando. Tutti hanno pensato che dietro potesse esserci lo zampino di Petra, ma alla fine l'avvelenatore si è rivelato Gregorio, il marito, ma perché ha fatto questo? Perché non voleva crescere con Pia un bambino che non fosse suo, per questo le ha somministrato la cicuta, una pianta molto velenosa. Alla fine, però, le cose sono andate per il meglio: Pia non ha perso il bambino soprattutto grazie all'intervento provvidenziale di Romulo.

Il parto di Pia più complicato del previsto

Pia crederà di dover aspettare ancora un mese prima di conoscere suo figlio e invece non sarà così: il bambino arriverà prima, molto prima, e Abel e Jana di adopereranno per farlo nascere.

Abel, però, non saprà stimare la durata del travaglio e se per caso ci saranno delle complicazioni. All'inizio tutto sembrerà andare nel migliore dei modi, ma poi arriveranno i primi problemi.

Nonostante siano passate molto ore, Pia non si dilaterà. Abel inizierà a temere per la salute del piccolo: se Pia non dovesse dilatarsi, dovrebbe procedere con un taglio cesareo d'urgenza.

Un intervento che comporterebbe molti rischi sia per la madre che per il bambino, anche perché non verrebbe effettuato nella condizione più ottimale, visto che Abel dovrebbe farlo proprio lì a La Promessa.

In più si aggiungerà un altro problema: il bambino non si trova nemmeno nella giusta posizione e la cosa potrebbe far sorgere altre complicazioni.

Alla fine, però, tutto sembrerà risolversi per il meglio e il bambino verrà alla luce.

Pia potrebbe morire

Abel si accorgerà che il bambino di Pia non respira e inizierà a temere che possa essere nato morto, invece sarà vivo e in salute, ma non si potrà dire la stessa cosa per Pia. La donna starà veramente male e dopo il parto perderà i sensi. Il tutto sarà dovuto alla grande fatica e alla forte perdita di sangue.

Si temerà che Pia non possa sopravvivere, riusciranno Abel e Jana a salvarla?