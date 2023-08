Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 14 al 18 agosto 2023, alle ore 20:50 su Rai 3, raccontano diversi episodi che sono rimasti nel cuore dei telespettatori, dando anche una luce nuova a ciò che è successo e magari uno spunto anche per gli episodi inediti che andranno in onda dopo la pausa estiva.

Si tornerà a parlare della vicenda legata alla morte di Susanna, una delle storyline più toccanti di tutta la storia di Upas, con scene talmente forti da sono state complicate da girare anche per gli stessi interpreti. Altro personaggio, la quale l'interprete è venuta a mancare nella vita reale e a cui i fan di Un posto al sole hanno dovuto dare l'addio è Teresa.

Non solo: altre storie indelebili nella memoria dei telespettatori scalderanno il cuore e faranno anche scendere qualche lacrima. Di seguito quello che andrà in onda la prossima settimana.

Un posto al sole spoiler prossime puntate: torna in scena la morte di Susanna

Cosa succede nelle prossime puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 14-18 agosto 2023? Come già confermato, gli episodi di Upas si fermeranno per un paio di settimane per la consueta pausa estiva. I telespettatori potranno però ripercorrere alcune delle storie più emozionanti della soap opera e magari leggerle sotto una luce differente.

Gli autori hanno deciso di rimandare in onda le puntate più toccanti di questa 27esima stagione, che si conclude con la puntata di venerdì 11 agosto, nella quale si saprà quale decisione Damiano prenderà in merito a Rosa e al figlio Manuel, che tanto lo farà soffrire.

Nell'episodio di lunedì 14 agosto tornerà in scena la morte di Susanna, il triste epilogo del ricatto Valsano. Questa trama ha scosso parecchio i telespettatori, che si sarebbero aspettati un finale decisamente diverso, specie dopo l'apparente miglioramento di Susanna e il matrimonio con Niko celebrato in ospedale.

Mercoledì 16 agosto ancora spazio al processo Valsano e al dolore per la perdita di Susanna, con la conseguente crisi tra Viola ed Eugenio, ritenuto in qualche modo - anche se indiretto - responsabile di quanto accaduto alla giovane Bruni.

La morte di Teresa nelle puntate di Un posto al sole dal 14 al 18 agosto 2023

Dopo le puntate dedicate alla morte di Susanna e al processo Valsano, con tutte le dinamiche che ne sono derivate, si passerà a un altro evento molto triste, ovvero la scomparsa di Teresa. Nell'episodio di giovedì 17 agosto si potranno rivedere tutte le scene più belle tra Otello e la sua Teresina, inseparabili sin dal primo momento.

Atmosfera decisamente più leggera per la puntata di venerdì 18 agosto, con Bufalotto sensibile e le simpatiche intromissioni di Guido e Mariella, che hanno finito per coinvolgere anche Michele.

Cambio di programmazione Un posto al sole agosto 2023

Un posto al sole si ferma con le puntate inedite fino al 25 agosto. Attenzione anche alla serata di Ferragosto: Upas non va in onda per dare spazio a una gara di atletica.

Un posto al sole tornerà il 28 agosto con nuove puntate e tante trame che non deluderanno le aspettative degli affezionati telespettatori.