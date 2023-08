Dopo giorni di Gossip e silenzio, finalmente è stata fatta chiarezza sulla coppia di ballerini di Amici 21: Nunzio Stancampiano ha usato Instagram per chiarire che lui e Cosmary Fasanelli non si sono lasciati. I contenuti che il giovane ha condiviso sul suo profilo nell'ultimo periodo, dunque, sono sfoghi successivi ad una brutta lite. Il siciliano ha smentito i rumor di Deianira Marzano e di Alessandro Rosica sul possibile tradimento della velina, che ancora tace su tutta la situazione.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

In tre video che ha postato sul suo profilo Instagram l'11 agosto, Nunzio ha spiegato il perché dello striscione per Cosmary e di tutti gli altri romantici gesti che ha fatto nei suoi confronti in queste ore.

Se una settimana fa ha sbottato sui social scrivendo "l'unico errore che ho fatto è stato amarti arrivando al punto da annullare me stesso", nei giorni successivi Stancampiano ha avuto un drastico cambio di atteggiamento.

La notte di San Lorenzo, infatti, il latinista ha mostrato a follower e a curiosi tutto quello che ha fatto per riavvicinarsi alla fidanzata: un telo con su scritto "io e te tre metri sopra il cielo" e fuochi d'artificio sotto casa.

I tentativi di pace del giovane, però, sono stati criticati sia da alcuni fan che dagli esperti di gossip Marzano e Rosica: i due hanno fatto sapere che la coppia si sarebbe separata a causa di un terzo uomo.

I chiarimenti del danzatore di Amici

Dopo aver letto alcune delle cose che Deianira e Alessandro hanno "spifferato" sulla sua storia d'amore, Nunzio ha deciso di esporsi con una serie di Instagram Stories che l'11 agosto hanno fatto il giro della rete.

"Queste cose mi mandano in tilt. Mi sono fatto 700 chilometri per sparare le bombe (i fuochi d'artificio, ndr) sotto casa sua e metterle un cartellone, e poi ho subito un tradimento? Assolutamente no", ha sbottato il ballerino di Amici sui social network.

Al siciliano non sono andate giù le parole con le quali alcuni esperti di gossip hanno commentato la sua già delicata situazione sentimentale, e l'ha detto apertamente in rete.

"Cambiate lavoro. Queste cose non ci appartengono, io e Cosmary abbiamo litigato", ha precisato Stancampiano dopo aver smentito i rumor degli ultimi giorni.

A chi ha criticato i gesti plateali che ha fatto per attirare l'attenzione della fidanzata, invece, il giovane ha fatto sapere che ha condiviso tutto su Instagram perché in quel momento lei non era in casa e non ha visto né lo striscione né i fuochi d'artificio.

Lo sfogo del protagonista di Amici

A Deianira che l'ha accusato di aver voluto fare hype con le sue ultime mosse social, Nunzio ha risposto: "Io non ne ho bisogno. Sono un ballerino di talento e vado avanti per quello, non perché credo queste dinamiche".

Il latinista che ha partecipato alla 21esima edizione di Amici, poi, ha difeso la sua scelta di condividere in rete i romantici gesti che fa per la compagna, anche solo per lanciare messaggi positivi a chi lo segue da oltre un anno.

"Al mondo ci sono tante cose brutte, invece questo è amore. Dovreste fare chapeau", ha concluso il siciliano nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando l'11 agosto.

Cosmary, invece, continua a non sbilanciarsi sulle tante chiacchiere che stanno circolando sulla sua relazione e questo alimenta i sospetti di quei fan che pensano che lei non vorrebbe più stare insieme a Stancampiano.

La storia tra i due danzatori è nata l'estate scorsa un po' in sordina, ma quando lei è stata scelta come velina di Striscia la notizia è stata ufficializzata da entrambi con foto e video Instagram che hanno fatto incetta di "mi piace".