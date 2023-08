Dalla fine dello scorso maggio 2023 su Canale 5 è arrivata la soap opera spagnola La Promessa. Ambientata nel 1913, racconta della famiglia Lujan. Negli episodi in programmazione prossimamente su Canale 5, Manuel Luján (Arturo Sancho) dirà una menzogna a Jimena de los Infantes (Paula Losada) per proteggere Jana Exposito (Ana Garcés) dalla furia della moglie. Nonostante il marchesino farà credere a Jimena di aver scritto una lettera d’amore alla sua amica di infanzia Blanca, la ricca donna lo minaccerà dicendogli che la renderà pubblica qualora lui dovesse continuare a comportarsi male nei suoi confronti.

Trame spagnole La Promessa: Manuel capisce di amare Jana e le scrive una lettera

Nelle puntate che occuperanno la programmazione di Canale 5 prossimamente, Manuel perderà la memoria a causa di un incidente aereo. Il giovane marchese non appena si risveglierà sarà vittima di un inganno da parte di Jimena e dei suoi genitori: crederà che lui amasse realmente Jimena, al punto da convolare a nozze.

Manuel ben presto capirà di amare Jana e per questo motivo, dopo aver deciso di andarsene dalla Spagna per lavorare in Italia, le scriverà una lettera: oltre a dichiararle il suo amore, le chiederà di perdonarlo. La lettera per Jana finirà nelle mani di Jimena, la quale affronterà immediatamente il marito e gli dirà: “So benissimo per chi l'hai scritta.

È la stessa donna delle fotografie, quella che è salita sul tuo aereo”. Il marchesino, una volta messo alle strette, dirà alla consorte che la destinataria della sua lettera è in realtà la sua amica di infanzia Blanca, come lei crede.

Manuel fa infuriare la moglie Jimena

Sempre dagli spoiler provenienti dalla Spagna si evince che Manuel farà il possibile per non far scoprire a Jimena che in realtà a ricevere la sua lettera sarebbe dovuta essere Jana.

Il marchesino porterà avanti la sua messinscena per il bene della giovane domestica, facendo credere alla donna che ha sposato di non aver dimenticato la sua amica Blanca. Con le sue parole l’uomo scatenerà la dura reazione di Jimena, la quale non perderà tempo per farsi valere.

In particolare la figlia dei duchi de Los Infantes in preda alla furia ordinerà a Manuel che da quel momento in poi dovrà rispettarla, altrimenti lo metterà in cattiva luce. Sarà un vero ricatto, dato che sarà addirittura disposta anche a compromettere la reputazione dei familiari del marito.