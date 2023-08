Sono stati svelati tutti i dettagli del misterioso progetto denominato Le storie di Un posto al sole e che verrà trasmesso dal 14 al 26 agosto alle ore 20:50 su Rai 3. Queste puntate speciali andranno in onda dal lunedì al venerdì, eccezion fatta per martedì 15, quando verrà trasmessa una partita degli europei di pallavolo femminile.

In questa sorta di album dei ricordi, verranno ripercorsi i momenti salienti dell'ultima stagione appena andata in onda. Dalla morte di Susanna agli inganni di Lara, gli spettatori avranno modo di rivedere un riassunto delle principali storyline, raccontate per l'occasione da Raffaele.

Il portiere di Palazzo Palladini fungerà così da voce narrante, introducendo le varie sequenze, con alcuni simpatici intermezzi da Palazzo Palladini.

Un posto al sole va in vacanza

Venerdì 11 agosto andrà in onda la puntata finale di stagione di Un posto al sole. Il daily drama si prenderà poi una pausa di due settimane, per ritornare già da lunedì 28 agosto con i nuovissimi episodi. Dalle ultime indiscrezione pare proprio che ci sarà un finale aperto, che prevederà due colpi di scena.

Si potrà infatti assistere ad una drammatica sequenza che vedrà contrapposti Eduardo (Fiorenzo Madonna) e Damiano (Luigi Miele), con quest'ultimo che si troverà a dover fare una scelta dagli esiti potenzialmente drammatici.

Ovviamente ci sarà spazio anche per la vicenda di Lara (Chiara Conti) e Marina (Nina Soldano), con l'imprenditrice Giordano che sembra destinata ad un'umiliante sconfitta. Occhio però, perché la vendetta della donna sembra sia solo rimandata.

Il 14 agosto partono Le storie di Un posto al sole

Da lunedì 14 agosto Upas lascerà il suo storico slot ad una sorta di album dei ricordi.

Ne "Le storie di Un posto al sole" Raffaele (Patrizio Rispo), in un Palazzo Palladini semivuoto per le vacanze estive, bucherà la quarta parete e si rivolgerà agli spettatori a cui racconterà i momenti più salienti dell'ultima stagione appena andata in onda. Un occasione insomma per rinfrescare la memoria ai fan più distratti e per introdurre un nuovo pubblico alla prossima stagione.

Chi volesse prendersi una pausa da Upas può stare tranquillo, non ci saranno infatti nuove rivelazioni, ma solo un recap di quanto già andato in onda.

Un posto al sole ripropone le storie più emozionanti: dalle morti di Teresa e Susanna alle nuove storie d'amore

Si partirà lunedì 14 agosto, raccontando il tragico destino di Susanna, per poi passare al processo a Valsano. In seguito verrà reso omaggio a Carmen Scivittaro, ripercorrendo gli emozionanti episodi della morte di Teresina.

Ci sarà spazio anche per la storia d'amore tra Sasà e Bufalotto, come per quelle di Viola e Damiano e Giulia e Luca, mentre l'ultima puntata del 26 agosto ripercorrerà le vicende di Lara e Marina.