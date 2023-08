Ultima settimana di programmazione per Un posto al sole, prima della pausa estiva di due settimane. Le anticipazioni delle puntate, in onda dal 7 all'11 agosto, rivelano che Marina escogiterà un piano per prelevare il dna di Tommaso. L'imprenditrice, però, sarà all'oscuro del fatto che Lara ha previsto ogni sua mossa.

Dopo aver scoperto che Manuel ha preso un'arma da Eduardo, Damiano affronterà il giovane boss, mettendo così a serio rischio la propria vita. Nel frattempo Viola, in ansia per le sorti del poliziotto, faticherà a nascondere i propri sentimenti ad Eugenio.

Nunzio accetterà di non vedere più Rossella, ma entrambi soffriranno molto per questa scelta.

Lunedì 7 agosto: Manuel è in pericolo

Eugenio (Paolo Romano) avvertirà subito Damiano (Luigi Miele) del fatto che il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo) potrebbe essere in possesso di un'arma da fuoco. Il poliziotto, preoccupato per il figlio, correrà subito da Rosa (Daniela Ioia) per andare a fondo nella vicenda.

Mariella (Antonella Prisco) faticherà a tenere segreta la rivelazione di Castrese (Peppe Romano) e, non potendo confidarsi con Salvatore (Cosimo Alberti), troverà qualcuno con cui potersi aprire.

Nunzio (Vladimir Randazzo) dovrà decidere se continuare a frequentare Ada (Annalisa Pennino) o troncare subito la loro relazione.

Martedì 8 agosto: Nunzio e Rossella si allontanano

Eduardo proverà, con scarsi risultati, a tenere a bada il suo clan. I suoi scagnozzi sembreranno, infatti, determinati a dare una dimostrazione concreta della loro forza, come monito, per tutto il quartiere.

Mariella avrà un'idea per chiarirsi con Sasà, ma Guido (Germano Bellavia) le farà notare che c'è un altro problema, ben più grande, da risolvere.

Nunzio deciderà di reprimere i suoi sentimenti verso Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma entrambi i ragazzi continueranno a provare qualcosa l’uno per l’altra.

Mercoledì 9 agosto: Marina vuole smascherare la sua rivale

Fuori di sé dalla rabbia, per il rischio corso da Manuel, Damiano affronterà Eduardo per fargliela pagare. Il poliziotto finirà però per mettersi in seri guai.

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) farà fatica a gestire l'ansia di Lara (Chiara Conti), in apprensione per il battesimo del piccolo Tommy. Nel frattempo Marina (Nina Soldano) elaborerà un piano per avvicinarsi al bambino e prelevare un suo campione di DNA.

Alberto (Maurizio Aiello) proverà, in modo del tutto inaspettato, a riavvicinarsi a Clara (Imma Pirone), sfruttando l'avvicinarsi delle vacanze estive.

Giovedì 10 agosto: Lara ha previsto tutto

Viola (Ilenia Lazzarin) non riuscirà a nascondere al marito, tutta la sua apprensione per Damiano. Nel frattempo quest'ultimo ed Eduardo giungeranno alla resa dei conti, che potrebbe costare la vita ad uno dei due.

Marina sfrutterà le continue visite di Lara a Palazzo Palladini, per avvicinare Tommy e dimostrare così a Roberto che il piccolo non è suo figlio.

La donna non sarà, però, a conoscenza del fatto che tutto quello che sta succedendo è stato ampiamente previsto da Martinelli.

Venerdì 11 agosto (finale di stagione): la scelta di Damiano

Marina sarà ad un passo dal dimostrare la verità su Tommy, ma un imprevisto ribalterà la situazione a favore di Lara.

Damiano dovrà prendere una scelta molto drammatica e dolorosa, che potrebbe cambiare per sempre la sua vita.