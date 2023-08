L'appuntamento con Un posto al sole prosegue nella settimana dal 7 all'11 agosto 2023 con delle nuove puntate in prima visione assoluta.

Spazio alle vicende di Nunzio che, dopo essersi trovato diviso tra Rossella e Ada, si ritroverà a fare i conti con una scelta importante da fare e che turberà Rossella. Nunzio andrà in vacanza con Ada, dopo un primo rifiuto.

Occhi puntati anche su Roberto che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà sempre più esasperato dagli atteggiamenti e dai comportamenti di Lara.

Nunzio deve scegliere tra Ada e Rossella: anticipazioni Un posto al sole all'11 agosto

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Un posto al sole degli episodi in onda fino all'11 agosto 2023, rivelano che Nunzio verrà raggiunto al Caffè Vulcano da Ada, per una proposta allettante in vista delle vacanze estive. L'infermiera riferirà al cuoco che si sono liberate delle camere, a prezzo stracciato, all'interno di una villa in Salento prenotata da alcuni suoi amici.

Di conseguenza, Ada proporrà a Nunzio di andarci insieme e in questo modo concedersi un periodo di pausa dagli impegni lavorativi.

Il cuoco, però, deciderà di rifiutare tale proposta, puntando sul fatto di non avere tanti soldi a disposizione per una vacanza e poi perché ha dato la disponibilità a Silvia per tutto il mese di agosto.

La decisione di Nunzio su Ada: anticipazioni Un posto al sole

A quel punto, Ada incasserà il rifiuto e augurerà a Nunzio una "buona estate", salutandolo con un bacio sulle labbra.

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che, successivamente, Nunzio si pentirà di quel suo "no" alla ragazza, motivo per il quale tornerà sui suoi passi e ne parlerà con Diego, ammettendo di avere proprio bisogno di un periodo di stacco dagli impegni lavorativi.

A quel punto, Diego metterà mano ai turni di lavoro previsti ad agosto e farà in modo che Nunzio possa avere una settimana di pausa per andare in vacanza con Ada.

Come se non bastasse, al Caffè Vulcano arriverà anche Rossella, che apprenderà l'importante novità legata a Nunzio e Ada.

Rossella turbata, Roberto esasperato: anticipazioni Un posto al sole 7-11 agosto

La figlia di Silvia si mostrerà particolarmente turbata e farà fatica a nascondere la sua "amarezza" per la scelta fatta dal cuoco, quasi come se provasse realmente qualcosa di forte nei suoi confronti.

Spazio anche alle vicende di Roberto che, in questi nuovi episodi della soap opera, dovrà fare i conti con l'ansia di Lara per il battesimo del piccolo Tommaso. Gli atteggiamenti della donna finiranno per esasperare Roberto: per quale motivo la donna ha così tanta ansia per quello che, in fondo, dovrebbe essere un lieto evento? Il pericolo è che Marina possa smascherare le sue bugie sul bambino e rovinare la festa.