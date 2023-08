Pier Silvio Berlusconi rivoluziona il Grande Fratello. Secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe introdotto ulteriori restrizioni anche per i fandom dei concorrenti della casa di Cinecittà. A quanto pare Il reality potrebbe vivere un'edizione sicuramente meno social delle precedenti. Una vera inversione di tendenza rispetto alle precedenti edizioni e il non adeguato atteggiamento dei fan sui social potrebbe portare anche alla squalifica dei concorrenti.

Come riportato da Mondo Tv, i fandom che litigano tra loro "potrebbero vedere la squalifica del loro beniamino, che sia un Nip o un Vip".

Dunque stop ai litigi in rete, pena la squalifica immediata del concorrente, senza possibilità di tornare in studio.

Pier Silvio Berlusconi: restrizioni e nuove regole per il Grande Fratello

Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver introdotto anche un'altra novità: la squalifica in caso di comportamenti che possano provocare un litigio in Casa. Regole ferree anche per quanto riguarda la cura della casa: dovrà essere mantenuta pulita e in ordine e nessuno "può permettersi il lusso di non partecipare alle attività della casa"

"La parola d'ordine è ordine, pulizia e rigore", precisano i retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello in onda dall'11 settembre su Canale 5.

Berlusconi: novità e limitazioni nel reality in arrivo da settembre

Saranno banditi, a quanto pare, anche gli atteggiamenti eccessivamente trasgressivi che "si spingono ad atteggiamenti che possano trasgredire in verti atti 'sessuali'". Non resta che attendere la nuova edizione del reality, condotto da Alfonso Signorini, per vedere se tali indiscrezioni verranno o meno confermate.

Oltre alla squalifica immediata in caso di lite in casa, senza passare per il televoto, e alle restrizioni per il comportamento social dei fan, pare che si stia agendo anche sull'estetica della casa di Cinecittà. Si è parlato di una ristrutturazione "da cima a fondo" per la "dimora" dei Gieffini. Sempre secondo recenti indiscrezioni, a breve tali modifiche verranno svelate.

Ai concorrenti da contratto oltre alla partecipazione al reality, verrà concessa un'intervista radiofonica e un'unica ospitata a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, opportunità non concesse a chi verrà squalificato. Tutto dipenderà dall'atteggiamento dei concorrenti, ma anche dai fan che dovranno limitare la propria esuberanza per sostenere la corsa al traguardo del loro beniamino.