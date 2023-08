Le anticipazioni di Un posto al sole dal 28 agosto al 1° settembre, rivelano che ci sarà spazio per la scelta di Roberto Ferri, il quale deciderà di concedersi un periodo di vacanza assieme alla sua ex Lara e al loro bambino.

Situazione diversa, invece, per Marina Giordano: la dark lady della soap opera di Rai 3 si ritroverà a fare i conti con un malore improvviso, mentre Raffaele prenderà in considerazione l'idea di lasciare per un po' il palazzo.

Roberto sceglie Lara e Tommaso: anticipazioni Un posto al sole al 1° settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino al 1° settembre, rivelano che Roberto dopo l'ennesimo scontro avuto con Marina, prenderà una decisione del tutto inaspettata.

Il ricco imprenditore deciderà di passare le vacanze estive assieme alla sua ex compagna Lara e al piccolo Tommaso.

Una scelta decisamente forte e inaspettata quella di Ferri, il quale si ritroverà a vivere un periodo spensierato e felice assieme alla sua "famiglia", completamente ignaro delle bugie e degli inganni che Lara sta portando avanti in maniera a dir poco impeccabile.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della soap opera rivelano che si parlerà anche delle vicende di Marina.

Marina viene colta da malore: anticipazioni Un posto al sole al 1° settembre

La signora Giordano deciderà di lasciare definitivamente la villa condivisa con Roberto Ferri e trovarsi così una nuova occupazione.

In questo modo, quindi, anche Marina confermerà la sua volontà di voler mettere una pietra sopra al passato e voltare pagina.

Tuttavia, la donna si ritroverà a fare i conti con un evento del tutto inaspettato: un grave malore fisico che potrebbe avere delle conseguenze inattese.

Non si esclude, infatti, che il malore che colpirà Marina possa essere dovuto all'eccessivo stress fisico che la donna ha dovuto affrontare nel corso degli ultimi mesi, proprio per via dell'intricata vicenda legata a Ferri e Lara.

Raffaele pronto a partire, Renato spiazzato: anticipazioni Un posto al sole 28 agosto-1° settembre 2023

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma dal 28 agosto in poi su Rai 3, rivelano che si parlerà anche delle vicende di Renato, il quale dovrà fare i conti con i cambiamenti importanti che ci sono stati nella vita della sua ex Giulia.

Tempo di novità anche per Raffaele: lo storico portiere del palazzo deciderà di raggiungere suo figlio Patrizio a Barcellona.

Per tale motivo, quindi, si ritroverà costretto a lasciare per qualche giorno la gestione del palazzo e si metterà subito alla ricerca di colui che potrebbe essere un degno sostituto. Riuscirà a trovare quello giusto? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti.