Le anticipazioni di Un posto al sole del mese di settembre prevedono colpi di scena sorprese in primis per Marina Giordano, che si ritroverà a portare avanti la sua guerra contro Lara, intenzionata a metterla alle strette e soprattutto a smascherarla definitivamente.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera serale di Rai 3, si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e dovrà finalmente capire quale strada intraprendere e percorrere per il suo bene.

Marina spietata con Lara: anticipazioni Un posto al sole settembre 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole di settembre rivelano che, dopo essere stata messa alle strette da Lara, che ha sabotato il suo piano per portare alla luce la verità sul piccolo Tommaso, ecco che Marina tornerà all'attacco.

La dark lady della soap non avrà alcuna intenzione di arrendersi: sa per certo che Lara sta portando avanti un piano diabolico nei confronti di Roberto Ferri, in merito alle vicende del piccolo Tommaso, e per tale motivo intende smascherarla e metterla alle strette in maniera definitiva.

Marina, quindi, diventerà spietata e crudele come non mai nei confronti della sua avversaria e nemica, intenzionata a far emergere la verità.

Lara rischia di essere smascherata e messa nei guai nelle nuove puntate di Upas

Un mese di settembre che potrebbe essere quello decisivo per le sorti di Lara: la donna, infatti, rischia di essere smascherata definitivamente e di conseguenza anche Roberto Ferri potrebbe venire a conoscenza del suo castello di bugie sul conto del piccolo Tommy.

In attesa di scoprire se Lara si ritroverà a pagare il suo conto con la giustizia, le anticipazioni di settembre della soap opera, prevedono grande attenzione anche per le vicende di Nunzio.

Il giovane cuoco del Caffè Vulcano, infatti, si ritroverà a dover prendere in mano le redini del suo futuro, data la delicata situazione sentimentale che sta vivendo.

Nunzio si ritrova in forte crisi: anticipazioni Un posto al sole settembre

Dopo la vacanza d'amore con Ada, Nunzio si renderà conto che non è proprio tutto "rose e fiori", dato che il suo cuore batte ancora forte per Rossella.

La figlia di Silvia ha saputo far breccia nel cuore del giovane cuoco che, non riuscendo a dimenticarla, si ritroverà a dover fare un'attenta riflessione sul suo futuro.

Quale sarà, a questo punto, la scelta finale di Nunzio? Deciderà di uscire finalmente allo scoperto con Rossella e confessarle tutto il suo amore, oppure continuerà a tacere? Il tutto sarà chiarito da settembre, con le nuove puntate di Upas previste su Rai 3.