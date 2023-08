L'appuntamento con Uomini e donne riparte in anticipo. Le nuove registrazioni della stagione 2023/2024 del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, ripartirà verso fine agosto con le riprese della prima settimana di programmazione.

In un primo momento le date scelte erano il 30 e 31 agosto, ma alla fine si è scelto di anticipare di qualche giorno le prime registrazioni.

Maria De Filippi anticipa il ritorno: al via le registrazioni di Uomini e donne

L'appuntamento con Uomini e donne riparte lunedì 11 settembre su Canale 5, ma come da tradizione le registrazioni avverranno con qualche settimana di anticipo rispetto alla messa in onda.

Come da prassi Maria De Filippi anche quest'anno si porterà avanti con il lavoro, registrando in anticipo un po' di puntate che andranno in onda nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Secondo le ultime indiscrezioni sulle riprese del talk show pomeridiano Mediaset, le prime registrazioni di questa nuova stagione sono previste tra il 24 e il 26 agosto.

Cosa succede nella nuova stagione di Uomini e donne su Canale 5

Un ritorno in anticipo per la conduttrice, che anche quest'anno terrà in mano le redini della fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16 circa.

Le sorprese non mancheranno e secondo le prime indiscrezioni ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi volti che andranno a popolare il parterre del trono over.

Tuttavia torneranno anche i volti storici della trasmissione pomeridiana di Canale 5. È questo il caso di Gemma Galgani, la cui presenza in studio non è in discussione, contrariamente alle indiscrezioni che sono trapelate nel corso di queste settimane estive.

Gemma non esce di scena, Isabella potrebbe tornare: anticipazioni Uomini e donne

La dama torinese del programma Mediaset continuerà a essere uno dei volti di punta del programma, pronta a rimettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Per questa nuova edizione di Uomini e donne non si esclude che Gemma possa avere la possibilità di ritrovare in studio una sua vecchia conoscenza.

Non è Giorgio Manetti, lo storico ex fidanzato di Gemma, ma Isabella Ricci, la dama che lo scorso anno ha lasciato il programma insieme a Fabio.

I due sono convolati a nozze, ma a distanza di pochi mesi dal sì hanno scelto di separarsi e intraprendere due strade differenti.

A questo punto non si esclude che Isabella possa rimettere piede in trasmissione e tornare a mettersi in gioco. Sarà davvero così?