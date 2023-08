Rossella potrebbe svelare di essere in dolce attesa nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre.

Potrebbe essere questo il colpo di scena col quale si aprirà la nuova stagione della fortunatissima soap opera serale di Rai 3 che, tutti i giorni, appassiona una media di oltre 1,6 milioni di spettatori.

Il giovane Nunzio, quindi, dopo aver preso le distanze dalla figlia di Silvia, potrebbe ritrovarsi a fare i conti con questa notizia del tutto inaspettata.

Nunzio volta pagina e sceglie Ada: anticipazioni Un posto al sole

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 agosto rivelano che Nunzio deciderà di staccare la spina dai vari impegni lavorativi e lo farà concedendosi una vacanza in Puglia assieme ad Ada, l'infermiera amica di Rossella con la quale ha vissuto dei momenti di grande passione.

I due partiranno insieme per questa vacanza rigenerativa, con la quale il giovane cuoco del Caffè Vulcano si dirà pronto a lasciarsi alle spalle il passato e ciò che di bello c'è stato anche con Rossella in queste ultime settimane.

Tuttavia, nel momento in cui Rossella scoprirà come stanno le cose e la notizia dell'imminente viaggio estivo di Nunzio e Ada, non la prenderà affatto bene.

Rossella potrebbe svelare di essere incinta nelle nuove puntate di Un posto al sole

La dottoressa, infatti, si mostrerà a dir poco infastidita quasi come se stesse nascondendo qualcosa nei riguardi del giovane Nunzio, che percepirà subito il malessere della ragazza.

Ebbene, il colpo di scena potrebbe venire fuori nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole trasmesse durante il mese di settembre su Rai 3.

Rossella, infatti, potrebbe uscire allo scoperto con la notizia della sua gravidanza: la figlia di Silvia potrebbe così svelare di essere in attesa del suo primo figlio e in tal caso sarebbe un vero e proprio choc per Nunzio.

Ma di chi è il figlio di Rossella? Tutti gli indizi lascerebbero pensare che sia stato concepito con Riccardo Crovi (compagno da un po' di tempo della ragazza), ma nell'ultimo periodo ci sono stati anche dei momenti di passione con lo stesso Nunzio.

Nunzio scoprirà che Ross è incinta nelle puntate di settembre di Upas?

Di conseguenza, nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole di inizio settembre, Nunzio potrebbe ritrovarsi a fare i conti con questa notizia del tutto inaspettata.

Quale sarebbe, in quel caso, la reazione del giovane cuoco del Caffè Vulcano? In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, l'appuntamento con la soap opera di Rai 3 andrà in ferie, anche quest'anno, per due settimane. Le nuove puntate riprenderanno regolarmente da lunedì 28 agosto alle 20:50.