Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste a partire da settembre su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per delle new-entry.

In queste settimane si stanno tenendo i casting che porteranno alla scelta dei nuovi volti che andranno a comporre il parterre del Trono classico e quello del Trono over. Ci saranno anche dei ritorni, come quello di Gemma, mentre Riccardo e Armando sarebbero in bilico.

Le prime anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, le anticipazioni su Uomini e donne 2023/2024 rivelano che Maria De Filippi punterà sull'arrivo di nuovi volti pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore in televisione.

Tramite i casting verranno scelti i nuovi protagonisti del Trono classico e over che, da settembre, avranno la possibilità di mettersi alla ricerca dell'anima gemella.

In attesa di scoprire chi saranno le new-entry di quest'anno, ci sarà spazio anche per delle conferme, ovvero per il ritorno nel programma di personaggi ormai conosciuti da tempo dal pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Tra coloro che sembrano essere certi di far parte del cast della prossima stagione di Uomini e donne figura Gemma Galgani.

Armando e Riccardo a rischio: anticipazioni Uomini e donne

Gemma quasi sicuramente continuerà ad essere uno dei volti di spicco di Uomini e donne, pronta a rimettersi alla ricerca dell'amore della sua vita.

Tra i nomi in bilico, invece, figurano quelli di Armando e Riccardo: entrambi, questa estate, sono stati protagonisti di segnalazioni social, e sono stati beccati in compagnia di dame misteriose che potrebbero essere le nuove partner. Ecco perché, in vista della prossima edizione del dating-show, sia Riccardo che Armando potrebbero uscire di scena dal cast del Trono over.

Resta da capire, poi, se Maria De Filippi chiamerà nuovamente la dama Isabella Ricci, dato che ormai il suo matrimonio con Fabio (conosciuto proprio in trasmissione) è naufragato.

Capitolo opinionisti della prossima stagione di Uomini e donne: in queste settimane si è parlato a lungo di una possibile uscita di scena di Tina Cipollari dal cast della trasmissione di Canale 5, ma così non sarà.

Tina e Gianni non se ne vanno

Tina, dal prossimo settembre, continuerà ad essere uno dei volti di punta di Uomini e donne, pronta a commentare le vicende dei vari protagonisti del Trono classico e over.

Al suo fianco, anche quest'anno, ci sarà Gianni Sperti: insieme, ormai, formano una coppia collaudata e amata dal pubblico della trasmissione di Maria De Filippi.