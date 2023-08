Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20:00 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche dello sceneggiato, nato da un'idea di Bea Schmidt, raccontano che Cornelia, dopo la scarcerazione e il ritorno al Fürstenhof di Ariane, temerà che quest'ultima possa farle nuovamente del male. Holle, nel mentre, farà una passeggiata in solitaria nel bosco e udirà uno sparo, così quando Kalenberg le si parerà davanti la madre di Benni spruzzerà una sostanza urticante negli occhi della dark lady, la quale verrà prontamente soccorsa da Michael.

Robert, intanto, finirà per invaghirsi di Nicole ma, una volta scoperto che la new entry è molto legata ad Alexandra, finirà per allontanarsi dalla stessa, salvo poi pentirsene quando Niederbühl finirà per avvicinarsi sempre più ad Alves. Michael e il giovane Saalfeld, infine, finiranno per contendersi l'amore di Nicole.

Cornelia aggredirà Ariane

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore, Cornelia non sarà affatto contenta della scarcerazione di Ariane e nemmeno del fatto che la donna è tornata a vivere nel lussuoso hotel.

Holle, infatti, sarà preoccupata che la diabolica Kalenberg possa farle ancora una volta del male, così deciderà di acquistare uno spray al peperoncino da mettere in borsa per eventuali aggressioni della dark lady nei suoi riguardi.

Complici tali timori, Lia proporrà senza successo al fidanzato Robert di trasferirsi assieme in una baita di montagna per evitare di stare sotto lo stesso tetto di Ariane. La madre di Benni, successivamente, farà una passeggiata nel bosco da sola quando inaspettatamente udirà uno sparo che la terrorizzerà non poco, nel frattempo qualche istante più tardi davanti ai suoi occhi si paleserà Ariane.

Spaventata e con fare irrazionale, Lia spruzzerà lo spray urticante negli occhi di Kalenberg pensando che volesse farle del male, ma si sbaglierà e Ariane sarà prontamente soccorsa da Michael.

Robert e Michael si contenderanno l'amore di Nicole

Fortemente traumatizzata per l'ennesima vicenda legata ad Ariane, Cornelia finirà per allontanarsi sempre più da Robert, tanto che quest'ultimo finirà quasi per perdere le speranze di trovare il vero amore, almeno finché a Bichlheim non arriverà Nicole della quale rimarrà affascinato.

L'arrivo in città di Alves sarà legato a stretto giro al Café Liebling, locale commerciale che verrà prontamente rilevato dall'avvenente new entry. Robert, al contempo, finirà per avvicinarsi sempre più a Nicole, ma quando scoprirà che la stessa è una grande amica di Alexandra penserà di non potersi più fidare e, di conseguenza, di distaccherà prontamente dalla donna.

Per un uomo che sfugge eccone un altro che si avvicinerà a Nicole, ovvero il primario Michael nonché comproprietario assieme alla donna del locale. Oltre a essere soci, difatti, tra i due nascerà qualcosa di più e questa scintilla scoccata farà comprendere a Robert di aver preso un abbaglio su Alves, quindi il figlio di Werner cercherà di riavvicinarsi alla donna, ma stavolta avrà un rivale amoroso a dargli battaglia, l'amico Michael.