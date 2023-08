Cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5. La nuova edizione del talk show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi è confermata per tutta la durata della stagione 2023/2024, come sempre alle 14:45 circa.

Le sorprese non mancheranno e ci sarà spazio per un po' di new entry che andranno a rimpolpare il parterre del trono over e quello del trono classico.

Tuttavia, rispetto alla data che era stata annunciata inizialmente, l'appuntamento con il talk show slitterà ma non sono rimandate le registrazioni.

Slitta il debutto di Uomini e donne su Canale 5, ma non le registrazioni

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Uomini e donne rivelano che le prime registrazioni di questa nuova stagione sono in programma il 24 e 25 agosto 2023.

Sono queste le due date scelte per registrare le puntate che saranno trasmesse nel corso della prima settimana di programmazione su Canale 5.

Fino ad oggi, però, stando a quanto era stato riferito da Lorenzo Pugnaloni, il debutto del programma era fissato per lunedì 11 settembre, ma così non sarà.

La prima puntata di Uomini e donne è slittata a lunedì 18 settembre, così come riportato sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni".

Cambio programmazione per Uomini e donne 2023/24 su Canale 5

Maria De Filippi e tutti i protagonisti dello show Mediaset, torneranno in onda da lunedì 18, pronti a tener compagnia al vasto pubblico di Canale 5.

Intanto, in vista delle prime registrazioni di fine agosto, emergono già le prime indiscrezioni su quanto potrebbe accadere in studio.

A destare grande attenzione è stato un contenuto social pubblicato dall'ex dama Ida Platano, la quale ha svelato che giovedì pomeriggio (giorno in cui si registrerà la trasmissione) avverrà qualcosa di importante.

Tenendo conto che, per tutta l'estate sono trapelate indiscrezioni legate all'approdo della dama nel cast dello show come possibile nuova opinionista, non si esclude che ciò possa accadere per davvero.

Ida Platano torna a Uomini e donne come opinionista?

Ida, quindi, dopo essere stata una delle dame più chiacchierate e discusse del programma di Maria De Filippi, potrebbe ritrovarsi a vestire i panni di opinionista a "bordo campo" e in tal modo, dare pareri e consigli anche alla sua amica del cuore Gemma, la quale è confermata nel parterre della prossima edizione del trono over.

Per quanto riguarda, invece, i nomi dei nuovi tronisti di questa stagione di Uomini e donne, non si esclude che possano arrivare volti provenienti dall'ultima stagione di Temptation Island (tentatori oppure i protagonisti di qualche coppia scoppiata) trasmesso con successo su Canale 5.

Tuttavia per scoprire i nomi ufficiali di chi prenderà parte alla trasmissione, bisognerà attendere le prime registrazioni di questa nuova edizione.

L'atteso ritorno di Uomini e donne nel pomeriggio di Canale 5

Un ritorno molto atteso anche dai vertici Mediaset, dati gli ottimi ascolti che la trasmissione di Maria De Filippi riesce a totalizzare nella fascia del primo pomeriggio.

Lo scorso anno, ad esempio, il programma ha chiuso con una media di quasi tre milioni di spettatori al giorno e punte del 32% di share durante le puntate incentrate sulle scelte finali dei tronisti oppure sugli eventi clou del trono over.

Riuscirà la trasmissione, anche quest'anno, ad imporsi sul pubblico del primo pomeriggio di Canale 5 ottenendo gli ottimi consensi del passato? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.