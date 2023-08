La Promessa continua il suo appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni annunciano una puntata importante per giovedì 10 agosto. Eugenia continuerà ad avere delle crisi di nervi e Cruz penserà di riportarla in sanatorio. Questo metterà in allarme Jana, che dovrà al più presto cercare le risposte alle sue domande. Nel frattempo Manuel si informerà sulla situazione economica della sua famiglia e si renderà conto dell'importanza di sposare Jimena. Salvador porterà dei fiori a Maria Fernandez e i due ragazzi si baceranno appassionatamente. Non mancheranno tuttavia i problemi, perché il nuovo cameriere non sarà del tutto sincero con la sua ragazza.

Anche Pia sarà protagonista, perché andrà ad affrontare il barone e questo avrà delle tragiche conseguenze. La donna si sentirà male e visto che nessun altro sa della sua gravidanza si confiderà con Candela.

Anticipazioni della puntata di giovedì 10 agosto: Jana si affretta per parlare con Eugenia

Nella puntata de La Promessa che andrà in onda giovedì 10 agosto i riflettori saranno puntati su Eugenia e la sua difficile situazione. La madre di Curro avrà delle crisi di nervi sempre più frequenti, tanto che Cruz penserà di riportare la sorella in sanatorio. Questa decisione farà tremare Jana, che ormai vedrà in Eugenia l'unico modo per arrivare alla verità sul passato della sua famiglia. La cameriera si renderà conto che dovrà affrettarsi per parlare con la donna prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo Salvador regalerà dei fiori a Maria Fernandez, che lo ringrazierà con un bacio appassionato. Nella nuova coppia, tuttavia, inizieranno ad affacciarsi anche i primi problemi. Maria Fernandez scoprirà che il ragazzo è coinvolto in un affare losco e sarà furiosa quando lui non vorrà parlargliene.

Anticipazioni de La Promessa: Manuel si assume le sue responsabilità

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 10 agosto raccontano che, dopo aver parlato con Alonso, Manuel vorrà vederci chiaro. Il marchesino si domanderà se la grave crisi di cui lo ha messo al corrente l'uomo sia reale o solo un modo per spingerlo tra le braccia di Jimena.

Manuel si informerà della situazione economica della famiglia e si renderà conto che i Lujan hanno gravi problemi ad andare avanti. Capirà di dover sposare Jimena, assumendosi le sue responsabilità da erede.

Pia affronta il barone, ma si sente male

Le anticipazioni de La Promessa di giovedì 10 agosto rivelano che Pia deciderà di prendere in mano la situazione e difendere Teresa. La ragazza, troppo ingenua, non si renderà conto della pericolosità del barone, che le ha offerto un lavoro per approfittare di lei.

Pia non avrà timore ad affrontare il barone, ma le conseguenze del pesante scontro saranno tragiche. La governante si sentirà male e siccome nessun altro è al corrente della gravidanza parlerà con Candela. Quest'ultima è l'unica a sapere che Pia aspetta un bambino e la ascolterà.