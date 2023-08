Continuano gli spunti di Gossip attorno a Armando Incarnato e alla trasmissione Uomini e Donne in merito ai partecipanti della prossima edizione.

Proprio Incarnato nelle ultime ore è intervenuto tramite i social smentendo di fatto un suo addio alla trasmissione e puntando il dito contro tutti quei siti di Gossip che diffondono, a suo dire, notizie false su di lui.

"Si dovrebbero tutti vergognare", ha tuonato il cavaliere, che ha poi aggiunto che della sua vita, lui può fare quello che gli pare. Cosa certamente vera ma quando si è personaggi pubblici tutto diventa più amplificato.

Armando Incarnato smentisce l'addio a Uomini e donne

In vista dell'inizio della nuova stagione di Uomini e donne, continuano a circolare indiscrezioni sui possibili addii e le eventuali riconferme nel parterre del Trono Over. In particolare, da più parti, si mormora dei possibili addii di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, due dei cavalieri più noti del programma di Maria De Filippi. Molti siti di gossip danno quasi per certa la loro assenza in studio a settembre, anche a fronte della linea anti trash adottata da Pier Silvio Berlusconi in vista della prossima stagione televisiva. Alla luce di tutti questi rumors riguardanti la sua persona, Armando Incarnato ha voluto fare chiarezza, esponendosi in prima persona.

Lo ha fatto tramite Instagram, dove si é lasciato andare ad un duro sfogo precisando che i rumors sul suo addio al programma non hanno fondamento.

Armando Incarnato, lo sfogo: 'Dovete vergognarvi, della mia vita faccio quello che mi pare'

Il cavaliere napoletano è parso parecchio adirato contro chi ha diffuso queste fake news sul suo conto.

"Dovete vergognarvi. Avete stancato, voi e questi articoli sulla mia persona", riferendosi a tutti quelli che hanno riportato la notizia della sua mancata riconferma a Uomini e donne. In più, Armando si è scagliato contro tutte quelle pagine web che, a suo dire, riportano cose che non stanno né in cielo né in terra. "Della mia vita faccio quello che mi pare" ha tuonato il cavaliere che, non contento, ha voluto precisare che se ne starà in vacanza sino a che ne avrà voglia, visto che non deve rendere conto a nessuno di quello che fa o ha intenzione di fare.

Armando furioso contro chi ha diffuso fake news su di lui

Il messaggio é giunto forte e chiaro. Tutti questi rumors circolati su di lui in queste ultime settimane pare abbiano creato qualche problema ad Armando e alle persone vicine a lui. Il cavaliere, rivolgendosi a chi ha diffuso queste fake news, ha dichiarato comunque che il tempo è galantuomo.

A tempo debito, chi non ha avuto rispetto di lui, verrà ripagato con la stessa moneta. Insomma, è un Armando più che furioso quello che si accinge a tornare in studio.