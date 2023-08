Ieri, giovedì 24 agosto, è stata registrata la prima puntata di Uomini e donne 2023/2024. Le anticipazioni che circolano i rete da qualche ora, dunque, informano fan e curiosi di quello che è accaduto in studio all'esordio e dopo circa quattro mesi di stop. Le notizie più rilevanti che sono trapelate dagli Elios, riguardano il parterre del Trono Over: assenti Armando e Riccardo, non pervenute Ida e Isabella e riconfermate Gemma e Roberta.

Cambiamenti in arrivo a Uomini e donne

Visto che le riprese di Uomini e donne previste per venerdì 25 agosto sono state annullate per motivi legati al privato di Maria De Filippi, quelle che si sono svolte giovedì 24 sono state le uniche di questa settimana.

Gli spoiler che il blogger Pugnaloni ha riportato su Instagram al termine della registrazione, riguardano soprattutto i componenti del cast della nuova edizione, sia quelli giovani che i senior.

Delle tante indiscrezioni che hanno impazzato in rete durante l'estate, alcune sono state smentite e altre potrebbero aver trovato inaspettati riscontri: Ida Platano, ad esempio, ieri non era agli Elios e quindi non sarà un'opinionista della nuova stagione come qualche sito aveva riportato (la parrucchiera si trova a New York con il fidanzato Alessandro Vicinanza).

Chi non rientra a Uomini e donne

Il parterre femminile del nuovo Trono Over, dunque, è ripartito da tre veterane: Gemma Galgani, Roberta Di Padua e Aurora Tropea.

Le anticipazioni della prima registrazione fanno sapere che ci sono già state alcune scintille tra le protagoniste del cast, anche se le dinamiche vere e proprie si avvieranno nelle prossime settimane (la puntata di ieri serviva soprattutto per presentare i personaggi dei troni Classico e Over).

Smentite, inoltre, le voci di un ritorno agli Elios di due amatissime dame: Pinuccia Della Giovanna e Isabella Ricci, infatti, nelle scorse ore non erano a Cinecittà e quindi non figurano tra i volti di punta di Uomini e donne 2023/2024.

La signora di Vigevano aveva fatto un appello a Maria De Filippi chiedendo una seconda possibilità, mentre l'imprenditrice si era mostrata in aeroporto in partenza verso una destinazione sconosciuta (che secondo i fan poteva essere Roma, dove si registra il dating-show): entrambe le donne, però, non sono tornate né per cercare l'amore né come ospiti.

I dubbi sui cavalieri di Uomini e donne

Anticipazioni interessanti sono trapelate anche sul parterre maschile del nuovo Trono Over: a sorpresa, infatti, si è saputo che né Armando né Riccardo erano in studio il 24 agosto scorso.

I cavalieri che per tutta l'estate sono stati al centro del Gossip o per avvistamenti in dolce compagnia o per possibili non riconferme, ieri non erano agli Elios.

Tra le ipotesi al vaglio dei fan, c'è anche quella che Incarnato e Guarnieri potrebbero non essere entrati per questioni di tempo, ma tutti gli altri componenti del cast erano regolarmente al loro posto.

Una segnalazione che è arrivata al blogger Pugnaloni in queste ore, inoltre, fa sapere che il napoletano Armando avrebbe raccontato ad alcuni spettatori che la sua esperienza nel dating-show non sarebbe andata avanti.

"L'ho incontrato e mi ha detto che non avrebbe più partecipato, mi sembrava piuttosto convinto", ha sostenuto una follower al termine delle prime riprese stagionali di Uomini e donne.

Le probabilità che i due storici "antagonisti" del Trono Over siano stati allontanati definitivamente, dunque, ci sono e potrebbero aumentare con il passare dei giorni. La seconda registrazione è slittata alla prossima settimana per problemi personali di Maria De Filippi.