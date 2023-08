Si sono svolte ieri, giovedì 24 agosto, le prime riprese stagionali di U&D: dopo quasi quattro mesi di vacanza, Maria De Filippi ha condotto la puntata con la quale il dating-show tornerà in onda lunedì 11 settembre. Tra le anticipazioni che ha dato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, spiccano quelle sulla presenza in studio di tre coppie di Temptation Island: Tina non ha risparmiato critiche a Manuel, mentre Francesca non è stata messa sul trono perché la presentatrice non ha reputa pronta ad innamorarsi di nuovo.

Aggiornamenti sulla puntata d'esordio di U&D

Nel corso della prima registrazione di U&D 2023/2024, ha fatto il suo ingresso in studio Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha raccontato il viaggio nei sentimenti di tre coppie del cast di quest'anno, una che è ancora unita e altre due che sono scoppiate al falò di confronto finale.

Alle riprese del 24 agosto, infatti, hanno partecipato: Perla e Igor che si sono confrontati con Mirko e Greta, ma anche Francesca e Manuel, Gabriela e Giuseppe.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli Elios nelle ultime ore, fanno sapere che nessuno dei concorrenti del reality Mediaset ha cambiato idea rispetto alla decisione presa a fine percorso: i faccia a faccia di ieri, dunque, sono serviti solo per ribadire al pubblico che alcuni amori sono finiti, altri continuano e altri ancora sono iniziati.

La riflessione della conduttrice di U&D

Il blogger Pugnaloni, inoltre, tramite Instagram, fa sapere che Tina Cipollari non ha risparmiato pesanti critiche ad uno dei fidanzati dell'ultima edizione di Temptation Island.

Nel corso della registrazione di U&D del 24 agosto, l'opinionista ha punzecchiato ripetutamente Manuel Maura, che pare non abbia avuto nessun contatto (né visivo né verbale) con Roberta Di Padua.

Visti i complimenti che la dama aveva fatto al giovane durante la messa in onda del reality-show, alcuni fan avevano ipotizzato l'inizio di una conoscenza tra loro al rientro dalle vacanze, ma per ora ciò non è accaduto.

Per quanto riguarda Francesca, non è stata inserita nel cast del nuovo Trono Classico per un solo motivo: anche se il pubblico l'ha richiesta a gran voce sulla poltrona rossa, Maria De Filippi frena perché pensa che non sia ancora pronta a frequentare altre persone dopo la dolorosa rottura con lo storico compagno.

La padrona di casa del dating-show, però, ha lasciato aperta la porta ad un futuro da tronista per Sorrentino.

Chi sono i protagonisti di U&D 2023/2024

Tra le altre cose che sono accadute nel corso della registrazione di U&D del 24 agosto, spiccano: la presentazione dei tre nuovi tronisti, i ritorni nel parterre di Gemma e Roberta e l'assenza in studio di due storici cavalieri.

Alle riprese di giovedì scorso, infatti, non hanno partecipato né Armando Incarnato né Riccardo Guarnieri.

Nessuno dei presenti ha fatto accenno ai veterani del Trono Over che non erano nel parterre, quindi, alcuni fan sospettano che potrebbero essere stati allontanati in modo definitivo durante le vacanze.

A Lorenzo Pugnaloni, inoltre, è stata recapitata una segnalazione che potrebbe confermare questa teoria: una persona sostiene di aver incontrato Armando quest'estate e che lui stesso le avrebbe detto che non sarebbe tornato agli Elios.

Neppure Ida Platano ha preso parte alla prima puntata della nuova edizione: la dama è all'estero con il compagno Alessandro, ma non si esclude che potrebbe essere ospite di uno dei prossimi appuntamenti per aggiornare il pubblico su come procede la sua storia d'amore.

Nessuna novità tra gli opinionisti, che anche quest'anno saranno Tina, Gianni e Tinì.