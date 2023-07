Maria De Filippi rivoluziona il cast di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti del pomeriggio di Canale 5, in partenza da settembre.

Le novità non mancheranno e, per questa nuova edizione del talk show, la conduttrice è alla ricerca di volti nuovi da inserire nel parterre del trono over ma anche tra le file dei protagonisti del trono classico.

Una notizia che ha subito entusiasmato i numerosi fan che, da diverso tempo, chiedevano dei cambiamenti significativi nel cast dello show Mediaset.

Maria De Filippi rivoluziona il cast di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riaprirà i battenti a partire da metà settembre, quando riprenderà la consueta programmazione pomeridiana su Canale 5.

Il talk show prevede, anche quest'anno, la mescolanza tra trono classico e over: le vicende dei giovani protagonisti si affiancheranno a quelle dei protagonisti senior, pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore.

In vista di questa nuova edizione, la conduttrice ha intenzione di dare spazio a volti nuovi e inediti al grande pubblico di Canale 5.

In queste ore sono stati annunciati i casting ufficiali della trasmissione Mediaset, i quali porteranno poi alla scelta dei nuovi volti che si metteranno in gioco da settembre.

Al via la ricerca dei nuovi volti per Uomini e donne 2023/2024

Maria De Filippi ha così intenzione di rivoluzionare lo show del pomeriggio: le novità riguarderanno non solo il trono classico, con la presentazione dei nuovi tronisti, ma anche il parterre senior.

Nuove dame e nuovi cavalieri entreranno a far parte del cast dello show di Canale 5, portando così una ventata di aria fresca, in primis per gli spettatori.

E ovviamente, questi casting per la scelta dei nuovi volti da far entrare in scena nel cast della trasmissione pomeridiana di Canale 5, hanno subito entusiasmato i numerosi fan e appassionati social.

In diversi, infatti, aspettavano da tempo questa rivoluzione nel cast del talk show del pomeriggio, seguito ogni anno da una media di quasi tre milioni di spettatori.

'Finalmente volti nuovi', i fan di Uomini e donne appoggiano Maria De Filippi

"Finalmente si cercano volti nuovi e a settembre speriamo di non rivedere i soliti Gemma, Armando e Riccardo", ha scritto un commentatore della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

"Brava Maria, è questo ciò che vogliamo: stravolgi il cast del trono over e manda via chi prende in giro il pubblico", ha commentato qualcun altro sui social.

"L'ora dei cambiamenti è arrivata: a settembre vogliamo un cast completamente rivoluzionato. Maria non puoi deluderci", ha sentenziato un altro utente sui social.