Ida Platano è ancora bersaglio di frecciatine e insulti social: anche se manca dagli studi di Uomini e donne da mesi, la bresciana è spesso al centro dell'attenzione per i botta e risposta che ha con i suoi hater. Questo 17 agosto, ad esempio, l'ex dama ha sbugiardato un follower che su Instagram l'ha offesa, tirando anche in ballo il suo lavoro di parrucchiera: oltre a mandare a quel paese chi l'ha criticata, la protagonista del Trono Over si è detta fiera di fare ancora lo shampoo ai suoi clienti.

Aggiornamenti su Ida Platano

"Sparati morta sciampista", è questo il commento che ha fatto perdere le staffe a Ida giovedì 17 agosto.

Tra le Stories che la bresciana ha postato su Instagram nelle ultime 24 ore, infatti, spicca quelle che ha dedicato all'ennesimo insulto che le è arrivato da parte di un follower.

Come prima cosa Platano ha scelto di mostrare alle migliaia di persone che la seguono sul web il nome di colui che l'ha offesa gratuitamente, attaccandola sia professionalmente che umanamente.

Lo screenshoot con il tag al profilo che l'ha duramente criticata, inoltre, l'ex dama di Uomini e Donne l'ha accompagnato con un sottofondo musicale molto particolare: la parrucchiera ha dedicato la canzone "Vaff...ulo" di Marco Masini a tutti i suoi detrattori.

La replica della protagonista di Uomini e Donne

Dopo aver mandato a quel paese il suo hater (in musica e non a parole), Ida ha postato un breve video nel quale ha anche un po' preso in giro colui che l'ha attaccata nei direct di Instagram.

La dama di Uomini e Donne, infatti, ha corretto la parola "sciampista" che le è stata attribuita, ricordando che si scrive "shampista" e che lei è fiera di esserlo da tanti anni, perché è attraverso quello che è riuscita ad aprire un salone di parrucchieri tutto suo.

"Non me ne frega niente", ha chiosato Platano nella Stories che ha voluto dedicare a tutte quelle persone che continuano a criticarla duramente sia sul lato lavorativo che su quello personale.

Risale a pochi giorni fa, ad esempio, lo sfogo della donna contro tutti quelli che sostengono che sarebbe fidanzata con Alessandro solo per interessi economici: a chi le ha dato della mantenuta, infatti, Ida ha risposto che lavora da quando era ragazza e che tutti i viaggi che fa con il compagno sono "condivisi" nelle spese, ovvero che ognuno paga la sua parte.

Nessun ritorno da opinionista a Uomini e Donne

Sempre il 17 agosto, però, in rete si è parlato di Ida per la smentita di Pugnaloni sulle voci di un ritorno a Uomini e Donne nel ruolo di opinionista: il blogger, infatti, ha precisato che la bresciana non entrerà a far parte del cast fisso della nuova edizione del dating-show, anzi gli ultimi Gossip sarebbero solo "aria fritta".

Tra un'indiscrezione e l'altra, Platano si sta godendo gli ultimi scampoli d'estate in Puglia: notizia di pochi giorni fa, infatti, è che l'ex dama del Trono Over ha scelto di soggiornare con Alessandro in un paese vicino a quello dove vive e lavora Riccardo Guarnieri.

La coppia, in particolare, ha postato una Instagram Stories per far sapere di essere nei pressi di Statte, una piccola cittadina che i fan hanno subito collegato all'ex fidanzato della parrucchiera.

Un parere piuttosto condiviso, è che i due abbiano voluto punzecchiare il cavaliere andando in vacanza nelle zone nelle quali è cresciuto, una sorta di dispetto dopo i mille dissapori che ci sono stati in passato tra loro.

Il 30 agosto, inoltre, ricominceranno le registrazioni e in rete si dice che Ida e Alessandro potrebbero essere ospiti di una puntata per raccontare come va tra loro: in studio, dunque potrebbe andare in scena un nuovo faccia a faccia tra i due e Riccardo.