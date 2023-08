Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi hanno stretto un patto in vista della nuova edizione di Uomini e donne? È questa l'ultima indiscrezione legata alla prossima stagione del dating show dei sentimenti: Tina può rimanere, e Maria avrebbe la massima libertà nelle scelte editoriali.

La partenza della trasmissione è ormai alle porte e, al momento, sembrerebbe che il vicepresidente Mediaset abbia scelto di ridare nuovamente carta bianca alla conduttrice.

Tina Cipollari non se ne va da Uomini e donne

Uomini e donne è uno dei programmi più seguiti ma anche chiacchierati del piccolo schermo.

Durante l'ultima edizione ci sono state un po' di situazioni sopra le righe che hanno fatto storcere il naso agli spettatori e in vista dei cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi per Mediaset, si era ipotizzato che la trasmissione potesse essere stravolta.

La prima a essere messa in discussione è stata Tina Cipollari, spesso e volentieri protagonista di una serie di siparietti che non sono piaciuti alla platea social del programma.

Alla fine, però, la presenza di Tina non sarà in bilico. Come svelato dalla stessa opinionista del talk show Mediaset, non ha ricevuto nessun tipo di provvedimento da parte di Maria De Filippi oppure Pier Silvio Berlusconi, motivo per il quale continuerà a dire la sua sui volti del programma.

Cosa succede nella nuova stagione di Uomini e donne

In queste ore sono emerse delle indiscrezioni legate anche a un possibile patto che sarebbe stato stretto tra la conduttrice e il vicepresidente Mediaset.

Perché lo scopo di Pier Silvio per la nuova stagione tv 2023/2024 sarebbe quello di limitare la deriva trash ed evitare situazione che possano urtare la sensibilità degli spettatori.

Il vicepresidente ha così scelto di interessarsi in prima persona della nuova stagione del Grande Fratello, tenendo sotto controllo la formazione del nuovo cast per evitare gli eccessi trash.

Il presunto patto tra De Filippi e Berlusconi per la nuova edizione di Uomini e donne

Qualcuno ipotizzava anche un coinvolgimento di Pier Silvio nella realizzazione di Uomini e donne, ma a quanto pare così non sarà.

In questo caso, secondo quanto riporta il sito Anticipazioni Tv, Berlusconi avrebbe lasciato a Maria De Filippi e alla sua squadra di autori, totale libertà nelle scelte da fare per il talk show del primo pomeriggio, in grado di raggiungere anche picchi del 30% di share in daytime.

Di conseguenza spetterà a Maria De Filippi e al suo team procedere con la scelta dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco da settembre e dei nuovi volti del trono over che saranno pronti ad affollare il parterre della trasmissione.