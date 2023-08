Arrivano le nuove anticipazioni delle puntate inedite Un posto al sole in onda dopo la pausa estiva. Gli spoiler Upas dal 28 agosto al 1 settembre 2023 vedono Giulia che sta per scoprire la malattia di Luca, come reagirà? Marina sarà in grande difficoltà, dopo che Roberto ha scelto Lara non credendo alla sua versione dei fatti. Damiano è nelle mani di Eduardo e non sa che cosa fare, tormentato dalla sua scelta obbligata.

E poi ancora, Lara ha la vittoria finale in pugno e chiede a Roberto di andare a vivere con lei, l'ultimo passo per realizzare il suo piano.

Di seguito, le trame dettagliate della soap opera in onda su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni delle nuove puntate 28 agosto - 1 settembre 2023

Nelle prossime puntate di Upas, Roberto e Lara sono in vacanza insieme, dopo quel che è successo a Palazzo Palladini.

Marina non ha altra scelta se non quella di tornare alla sua villa, circondata dalle amate rose che le ricordano il padre. Improvvisamente, Marina viene colta da un malore e si temerà per la sua salute.

Renato nel frattempo torna dalle vacanze e deve fare i conti con il fatto che Giulia ha una relazione con Luca. Per lui sarà molto difficile accettarlo. La stessa Giulia, tuttavia, ha bisogno di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Un posto al sole, trame dal 28 agosto al 1 settembre 2023: Lara e Roberto vanno a vivere insieme?

Consapevole del pericolo che ha fatto correre a Manuel, Rosa confessa a Clara quanto successo e nello stesso tempo spera di poter lavorare ancora a Palazzo Palladini.

Damiano si avvicina a Eugenio per ottenere informazioni preziose sulle indagini, ma avrà davvero il coraggio di tradire il magistrato?

La situazione è complicata, poiché Sabbiese e il suo clan lo tengono in pugno.

Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole delle nuove puntate vedremo Lara chiedere a Roberto di andare a vivere con lui e Tommaso, ora che ha deciso di allontanare Marina, sempre più sola e disperata. Che cosa risponderà Ferri?

Un posto al sole, episodi 28 agosto - 1 settembre 2023: Giulia davanti alla verità

Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole in onda dopo la pausa estiva svelano che Clara dovrà mettere in chiaro le cose con Eduardo, dopo quello che avrà scoperto tramite Rosa. Intanto, Rossella torna dalle vacanze con Riccardo e riceve una proposta alquanto inaspettata, che potrebbe cambiarle per sempre la vita.

Luca ha l'ennesimo episodio di amnesia durante il turno in ospedale e Michele lo conforta, come sempre. Sarà proprio lui a esortarlo ad aprirsi con Giulia riguardo la malattia che lo affligge. Non è facile per De Santis compiere questo passo ma se vuole instaurare una relazione seria dovrà essere sincero.