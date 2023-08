Quando mancano pochissimi giorni all'inizio delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne, uno storico protagonista del Trono Over è finito al centro del Gossip. Amedeo Venza ha usato Instagram per far sapere che gli autori del Grande Fratello avrebbero bocciato Giorgio Manetti, l'ex fidanzato di Gemma Galgani. Il "Gabbiano" non rientrerebbe nel gruppo di concorrenti che saranno ufficializzati i primi di settembre, a ridosso dell'esordio del reality-show su Canale 5.

Aggiornamenti sui personaggi di Uomini e donne

Giovedì 24 agosto prenderanno il via le riprese di Uomini e donne 2023/2024: gli studi Elios stanno per riaprire i battenti dopo una lunghissima pausa e i fan non vedono l'ora di scoprire il cast della nuova edizione.

Salvo colpi di scena, nel parterre del Trono Over non dovrebbe rientrare Giorgio Manetti: per tutta l'estate, infatti, il toscano è stato accostato al dating-show al quale ha partecipato per qualche anno in passato, ma il suo ritorno non sarebbe previsto.

In un'intervista che ha rilasciato di recente sul web, infatti, il "Gabbiano" ha chiarito di non aver sentito nessuno della redazione e di non avere alcun interesse nel tornare a vestire i panni di cavaliere della versione senior del programma di Maria De Filippi.

Porte chiuse in tv dopo l'esperienza a Uomini e donne

Dopo aver smentito il ritorno nel parterre di Uomini e donne, si dice che lo storico ex di Gemma Galgani avrebbe tentato un'altra strada per riapparire in televisione.

Tra le Stories che Amedeo Venza ha postato su Instagram il 21 agosto, spicca quella nella quale ha raccontato: "Per la rubrica le faremo sapere, il Grande Fratello ha detto no a Giorgio Manetti".

In questi giorni, infatti, l'influencer pugliese sta facendo i nomi dei personaggi famosi che gli autori e i dirigenti Mediaset avrebbero bocciato ai casting per la scelta dei concorrenti della nuova edizione del reality-show.

Il toscano che ha esordito sul piccolo schermo nel ruolo di cavaliere del Trono Over, dunque, non dovrebbe rientrare nel gruppo di protagonisti della prossima stagione del GF, che anche quest'anno sarà condotta da Alfonso Signorini.

Chi potrebbe partecipare al format di Canale 5, invece, è una nota attrice che in passato ha fatto discutere per i drastici cambiamenti che ha apportato alla sua vita privata e professionale: Deianira Marzano fa sapere che nella casa più spiata d'Italia potrebbe andare a vivere Claudia Koll.

Ripartono le registrazioni di Uomini e donne

Anche se manca dagli studi Elios da anni, Giorgio non è mai realmente sparito: quasi ogni settimana, infatti, qualche sito o rivista interpella il toscano su quello che accade a Uomini e donne, soprattutto per quanto riguarda Gemma.

Giovedì 24 agosto ricominceranno le registrazioni del dating-show e i fan non vedono l'ora di sapere cosa è successo durante le vacanze ai protagonisti più discussi del cast. Salvo colpi di scena che non emergeranno prima della fine della puntata d'esordio, tutti i veterani del Trono Over sono stati confermati nel parterre e quindi prenderanno parte alle riprese previste per il fine settimana.

Armando Incarnato, Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri, ma anche Elio Servo, Aurora Tropea e Alessandro Rausa dovrebbero figurare tutti nel cast 2023/2023 della trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Tra i cavalieri, però, Galgani non ritroverà l'uomo con il quale ha avuto una tormentata ma passionale relazione oltre 6 anni fa: Giorgio Manetti non intende tornare ma i telespettatori sono certi che non smetterà di criticare e punzecchiare l'ex compagna nelle interviste.