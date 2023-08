La nuova stagione di Uomini e donne che partirà con le registrazioni di fine agosto, vedrà la presenza di Gemma Galgani. Potrebbe però essere il suo ultimo anno al Trono Over. Lo riferisce Lorenzo Pugnaloni, secondo cui la dama storica del programma potrebbe lasciare al termine della stagione 2023/2024, sia che riesca trovare l'amore oppure no.

Uomini e donne, nuova stagione: Gemma Galgani ci sarà

C'è molta attesa tra i fan di Uomini e donne per l'inizio della nuova stagione televisiva. Le prime registrazioni si terranno a fine agosto, mentre la messa in onda su Canale 5 inizierà lunedì 11 settembre.

In molti si stanno domandando chi verrà riconfermato nel parterre Over e chi no. Secondo quanto riferisce Lorenzo Pugnaloni, esperto delle dinamiche di Uomini e donne, di sicuro i telespettatori ritroveranno in studio la veterana Gemma Galgani. La 73enne torinese é ormai una colonna portante del dating show di Maria De Filippi. Da più di dieci anni, infatti, partecipa alla trasmissione in cerca della sua anima gemella. Sino ad ora non ha avuto troppa fortuna. Forse le andrà meglio nella stagione 2023/2024.

Gemma pronta a dire addio a U&D, Puganloni: 'Potrebbe essere il suo ultimo anno al Trono Over'

Secondo Lorenzo Pugnaloni, Maria De Filippi avrebbe concesso a Gemma ancora una possibilità per trovare il suo Principe Azzurro.

Ancora un anno e poi basta. In sostanza, la stagione che sta per cominciare, sarebbe l'ultima per la dama torinese. "Potrebbe essere il suo ultimo anno al Trono Over" ha dichiarato Pugnaloni sul settimanale Mio. L'addio di Gemma, al termine della prossima stagione tv, segnerebbe certamente la fine di un'era. Anche se negli ultimi anni è stata messa in po' in secondo piano per dare spazio ad altri volti, Gemma rimane sempre una figura centrale che, nel bene e nel male, riesce a regalare al pubblico di Canale 5 momenti scottanti e tanti colpi di scena grazie alle sue frequentazioni.

Anticipazioni nuova stagione Uomini e donne: chi ci sarà e chi no

Dopo tanti anni passati nello studio di Uomini e donne, anche per Gemma sembra essere giunta l'ora di cambiare. Tornando a parlare della stagione 2023/2024, oltre alla riconferma di Gemma Galgani, dovrebbe esserci anche quella di Roberta Di Padua. Per quanto riguarda, Armando Incarnato, ancora non si sa se tornerà sedersi nel parterre del Trono Over.

Potrebbe rimanere a casa, anche a seguito delle nuove direttive imposte da Pier Silvio Berlusconi a tutti i programmi Mediaset. L'amministratore delegato dell'azienda del Biscione, ha infatti bandito il trash e qualsivoglia comportamento sopra le righe da tutte le trasmissioni. A partire dai reality come il Grande fratello, sino ad arrivare a Uomini e donne. È anche vero che Maria De Filippi pare abbia carta bianca in merito al cast delle sue trasmissioni. Quindi, è la padrona di casa ad avere l'ultima parola. Armando ci sarà oppure no? Per scoprirlo, non resta che pazientare sino all'11 settembre.