Gemma Galgani dentro o fuori dal cast di Uomini e donne. Secondo le ultime indiscrezioni per la dama questo potrebbe essere l'ultimo anno all'interno della trasmissione del primo pomeriggio di Maria De Filippi, che ripartirà a metà settembre.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti è uno dei più attesi dal pubblico di Canale 5 per la prossima stagione televisiva e a quanto pare potrebbe essere l'ultimo per la storica dama del trono over.

Gemma torna in studio a Uomini e donne 2023/2024

L'appuntamento con Uomini e donne ripartirà da lunedì 11 settembre, giorno in cui è fissata la messa in onda della prima puntata.

Le sorprese non mancheranno e in queste settimane Maria De Filippi e il team di autori sono al lavoro per mettere a punto le novità della prossima stagione.

Tra i volti confermati ci sarebbe quello di Gemma Galgani, la dama del trono over presente in trasmissione da oltre un decennio.

A quanto pare, però, questo potrebbe essere il suo ultimo anno nel cast della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Gemma' dentro o fuori': per la dama potrebbe essere l'ultima stagione di Uomini e donne

La nuova edizione di Uomini e donne potrebbe essere quella decisiva per la dama torinese. Non si esclude che possa essere il suo ultimo anno di permanenza in studio.

Gemma si ritroverebbe a giocarsi le sue carte nel migliore dei modi per provare a cercare un cavaliere con il quale pensare di costruire un futuro fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset.

Del resto, già qualche settimana fa, Gemma aveva pubblicato una frase sibillina sui social, in cui diceva di essere alle prese con valutazioni da fare.

Immediatamente i fan della trasmissione hanno ipotizzato che ci fosse di mezzo il suo futuro nello studio della trasmissione pomeridiana di Canale 5.

Isabella potrebbe tornare nel cast di Uomini e donne trono over 2023

In attesa di scoprire come si evolverà il percorso di Gemma nel corso della prossima stagione di Uomini e donne, nell'edizione in partenza a settembre potrebbe esserci spazio per il ritorno di una ex dama.

Trattasi di Isabella Ricci, amata dal pubblico del talk show di Canale 5 e reduce dalla fine del matrimonio con Fabio.

I due si sono separati a distanza di un anno dal fatidico sì e sui social Isabella non ha mai voluto raccontare i dettagli della separazione.

A settembre, però, la dama potrebbe ritornare in trasmissione per mettersi in gioco e provare così a cercare nuovamente l'anima gemella. Un ritorno che, sicuramente, non renderebbe felice la sua "nemica giurata" Gemma Galgani.