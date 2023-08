Veronica Rimondi interviene sui social e conferma la fine della storia d'amore con Matteo, nata lo scorso anno all'interno dello studio di Uomini e donne.

Contrariamente a ogni aspettativa, la coppia nata nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi ha scelto di dirsi addio e a quanto pare la decisione sarebbe stata presa da Matteo, così come svelato dall'ex tronista in uno sfogo social.

È finita tra Veronica e Matteo: l'ex tronista di Uomini e donne rompe il silenzio

Dopo le indiscrezioni di queste settimane riguardanti una crisi in corso tra Veronica e Matteo, l'ex tronista ha scelto di intervenire in prima persona e far chiarezza.

Veronica ha così preso la parola su Instagram e ha svelato ai fan cosa sta succedendo, confermando che tra lei e Matteo è ufficialmente finita a distanza di un anno dal loro fidanzamento ufficiale avvenuto sotto i riflettori televisivi.

"Io e Matteo non stiamo più insieme, non è una cosa che mi aspettavo e non è voluta da me. Non è una cosa di cui conosco le ragioni e non posso darvi spiegazioni", ha esordito Veronica nel suo sfogo pubblicato in queste ore su Instagram.

'Sono affranta e ferita', il duro sfogo di Veronica dopo l'addio con Matteo

"Le ragioni che mi sono state date sono inesistenti e non sono sufficienti per chiudere una storia che, a parer mio, era importante, in cui io credevo al 200%.

Non mi sarei mai aspettata una delusione del genere", ha proseguito ancora l'ex tronista, confermando che sarebbe stato Matteo a prendere questa decisione.

"I problemi ci sono in ogni relazione, ma per poterli superare serve tanta pazienza e amore, e nella nostra coppia c'erano solo da una parte", ha aggiunto ancora la ragazza lanciando così una frecciatina all'ormai ex fidanzato.

"L'amore che credevo di vivere era a senso unico ed è stato completamente rinnegato quando è stata chiusa da parte sua. Sono delusa, affranta e ferita da una persona che non mi avrebbe mai ferita e tradito la mia fiducia", ha chiosato Veronica.

Scoppiano le coppie nate a Uomini e donne

Un addio del tutto inaspettato che ha spiazzato l'ex tronista e i fan del talk show, che avevano fatto il tifo per questa coppia.

Tuttavia, in questo ultimo anno, sono diverse le coppie "scoppiate" tra quelle che si sono formate nello studio di Uomini e donne.

Tra le più discusse vi sono sicuramente Carola e Federico. Dopo la scelta finale avvenuta in studio lo scorso aprile, Carola e Federico si sono detti addio dopo appena tre mesi di fidanzamento, mettendo definitivamente una pietra sopra a quanto hanno vissuto insieme.