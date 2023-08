Le prime anticipazioni riguardanti la registrazione di Uomini e donne del 24 agosto rivelano che c'è stato spazio per la presentazione dei primi nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la propria anima gemella.

Spazio anche alla presenza di alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, tra cui Mirko e Perla.

Nel trono over, invece, ha colpito l'assenza di Armando e Riccardo dallo studio del talk show Mediaset.

In studio alcune coppie di Temptation Island: registrazione U&D del 24 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la prima registrazione di Uomini e donne del 24 agosto, rivelano che gran parte del tempo è stato dedicato ai protagonisti del trono classico.

Successivamente si è parlato di alcune coppie protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island.

In studio era presente Filippo Bisciglia che ha ringraziato gli spettatori per il successo di questa edizione. Successivamente c'è stato spazio per un confronto tra Perla-Igor e Mirko-Perla.

In studio è arrivata anche Francesca, reduce dalla fine della sua storia con Manuel, e Maria De Filippi ha sottolineato quanto fosse stata amata dal pubblico, che l'avrebbe voluta vedere come tronista.

Armando e Riccardo assenti in studio: registrazione Uomini e donne 24 agosto

Per quanto riguarda il trono over, nel corso della prima registrazione ha spiccato l'assenza in studio di Armando e Riccardo: al momento, però, non si conoscono i motivi e perché non fossero presenti in studio.

Nel parterre femminile, invece, è confermata la presenza di Gemma, Aurora e Roberta. Nel corso delle riprese non sono mancate le prime discussioni tra i protagonisti del trono senior e, anche questa volta, i toni sono stati particolarmente coloriti.

E poi ancora, nel corso della prima registrazione di Uomini e donne del 24 agosto, c'è stato spazio anche per la presentazione dei primi tronisti che si metteranno in gioco per cercare la loro anima gemella.

Presentati i nuovi tronisti di settembre: anticipazioni Uomini e donne registrazione 24 agosto

Tra questi figura anche Manuela Carriero, già nota al pubblico di Temptation Island per la sua partecipazione alla penultima edizione del reality show, dove scelse di andare via dal villaggio assieme al tentatore Luciano Punzo.

In seguito, però, anche questa storia d'amore è naufragata e adesso Manuela ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco nello studio della trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Gli altri due tronisti presentati nel corso della prima registrazione sono Cristian e Brando, due 22enni pronti a mettersi in gioco per cercare di cercare la loro anima gemella.