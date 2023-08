Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 28 agosto al 1° settembre, rivelano che verrà dato ampio spazio alle vicende di Giulia e Luca. La storia d'amore tra i due procederà speditamente, ma sui due aleggerà lo spettro del morbo di Alzheimer.

In merito alla malattia che affligge il dottor De Santis, va segnalato un incidente che vedrà protagonista il primario e che potrebbe avere un forte peso sulle trame future.

Un posto al sole, trame dal 28 agosto al 1° settembre: Luca resta a Palazzo Palladini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Renato Poggi (Marzio Honorato) tornerà dalla vacanza in Sicilia.

Nessun accenno invece in merito al rientro di Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo), a riprova che i due non compariranno subito all'inizio della nuova stagione. Queste dettaglio conferma inoltre che Luca (Luigi Di Fiore) resterà ancora alla Terrazza e ci sarà quindi ancora tempo per vedere lo sviluppo della storia d'amore tra lui e Giulia (Marina Tagliaferri).

A quanto pare Renato si sentirà sempre più emarginato e non vedrà di buon occhio il rapporto tra il dottore e la sua ex. Nel frattempo Giulia proverà a confrontarsi con Luca per avere maggiori chiarimenti in merito alla loro relazione.

Upas, anticipazioni: Michele vuole che Giulia venga a conoscenza dell'Alzheimer

Sembra palese e che prima o poi Giulia e Luca dovranno fare i conti con la gravità delle condizioni di salute dell'uomo.

Al momento il dottor de Santis ha preferito tacere sul morbo di Alzheimer ma presto potrebbe trovarsi costretto a dover parlare della sua malattia. A quanto pare infatti, Michele insisterà molto con il suo amico affinché dica la tutta la verità a Giulia.

Attenzione però perché presto ci sarà un incidente che potrebbe avere delle drammatiche conseguenze.

Le anticipazioni rivelano infatti che Luca avrà un grave episodio di amnesia. Questo campanello d'allarme metterà l'uomo dinanzi alla gravità della sua situazione di salute e lo spingerà a fare una seria riflessione sia sul suo ruolo da primario che sul suo rapporto con Giulia.

Il futuro del dottor De Santis

Non è chiaro per quanto tempo ancora il dottor de Santis resterà all'interno del daily drama partenopeo, ma è davvero difficile ipotizzare un lieto fine per lui e per Giulia.

A momento lo scenario più probabile è quello che vede Luca rendersi conto della sua malattia decidere di lasciare il ruolo da primario per poi abbandonare anche Napoli e la terrazza.

Questo finale aprirebbe poi la strada al ritorno di Franco e Angela, anche se non ci sono ancora date ufficiali al riguardo.