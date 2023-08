Un posto al sole non andrà in onda giovedì 31 agosto per lasciare spazio all'atletica leggera, ma venerdì ci sarà un doppio episodio. Le anticipazioni delle puntate in onda dal 28 agosto al 1° settembre rivelano che Lara proporrà a Roberto di vivere assieme, mentre Marina avrà un malore.

Continua la storia d'amore tra Luca e Giulia, ma il dottor De Santis dovrà fare i conti con un grave episodio di amnesia. Nel frattempo Riccardo, tornato dalla vacanza a Lisbona con Rossella, prenderà una decisione inaspettata. Raffaele si accingerà a partire per Barcellona con Ornella, ma prima di farlo dovrà trovare qualcuno che sia in grado di sostituirlo.

Lunedì 28 agosto: Marina si sente male

Lara (Chiara Conti), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e il piccolo Tommy trascorreranno le vacanze insieme, mentre Marina (Nina Soldano) si appresterà a lasciare per sempre Palazzo Palladini. Mentre l'imprenditrice si accingerà a preparare i bagagli, sarà colta da un malore improvviso.

Al ritorno dalla Sicilia Renato (Marzio Honorato) dovrà fare i conti con tutti i cambiamenti avvenuti nella vita dell'ex moglie Giulia (Marina Tagliaferri).

Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) si prepareranno a partire per Barcellona, ma il portiere di Palazzo Palladini dovrà prima trovare qualcuno che lo sostituisca degnamente.

Martedì 29 agosto: Lara vuole tornare a Palazzo Palladini

Rosa (Daniela Ioia) confiderà a Clara (Imma Pirone) di aver mentito alla polizia, mentre il magistrato Nicotera (Paolo Romano) rivelerà a Raffaele che stanno indagando sul giovane boss Sabbiese (Fiorenzo Madonna). Nel frattempo le cose per Damiano (Luigi Miele) si metteranno sempre peggio e il poliziotto si troverà in pericolo di vita.

Dopo essere stata soccorsa da Raffaele e Ornella, Marina si renderà conto che è giunto il momento di tornare a prendersi cura della sua salute. Nel frattempo Lara, convinta di essere entrata nelle grazie di Roberto, chiederà all'uomo di andare a vivere insieme come una vera famiglia.

Renato continuerà a soffrire per la relazione tra Luca e Giulia (Marina Tagliaferri), nel frattempo quest'ultima proverà a fare chiarezza con il dottor De Santis in merito al loro rapporto.

Mercoledì 30 agosto: Luca ha un'amnesia

Nonostante i recenti avvenimenti, Rosa confiderà di poter continuare ancora a lavorare con la famiglia Poggi. Nel frattempo Damiano cercherà di sfruttare la fiducia di Eugenio nei suoi confronti per carpirgli informazioni in merito alle indagini in corso contro il clan Sabbiese.

Nonostante abbia rifiutato la proposta di Lara, Roberto non riuscirà a ricucire il suo rapporto con Marina.

Michele (Alberto Rossi) insisterà con Luca affinché parli della sua malattia a Giulia. In seguito il primario avrà un grave episodio di amnesia.

Giovedì 31 agosto: Un posto al sole non va in onda

Il daily drama partenopeo non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica leggera con la Diamond League di Zurigo.

La puntata verrà recuperata venerdì 1° settembre.

Venerdì 1° settembre (doppio episodio): Riccardo prende un'importante decisione

Damiano sarà logorato all'idea di dover tradire il magistrato Nicotera, gettando così all'aria tutto quello in cui ha sempre creduto. Nel frattempo Clara proverà a chiarire il suo rapporto con Eduardo.

Un gesto molto generoso di Mariella (Antonella Prisco) nei confronti di Guido (Germano Bellavia) avrà un forte impatto sul loro rapporto. In seguito la vigilessa litigherà nuovamente con Serena (Miriam Candurro).

Marina, rimasta ormai da sola, dovrà fare i conti con la sua nuova vita. Al ritorno dalla vacanza in Portogallo con Rossella, Riccardo (Mauro Racanati) prenderà una decisione totalmente inaspettata.

Ornella si preparerà a partire per Barcellona per rivedere il figlio Patrizio.