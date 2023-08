Accadranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma dal 28 agosto al 2 settembre sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera spagnola rivelano che Maria narcotizzerà Jana per impedirle di compiere una pazzia, mentre Manuel verrà dichiarato morto in seguito a un incidente aereo.

Anticipazioni La Promessa: Maria decide di narcotizzare Jana

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Salvador partirà per la guerra in Africa e dirà addio a Maria. Quest'ultima, intanto, troverà in camera il diario di Jana, da dove scoprirà che ha intenzione di vendicarsi di un uomo.

Maria sospetterà che si tratti del Barone, così deciderà di narcotizzare Jana con del cloroformio, anche perché troverà una pistola tra i suoi oggetti personali e vorrà impedirle di commettere delle sciocchezze. Non contenta Maria legherà la collega a letto. Cruz e Alonso, invece, accetteranno di mandare Leonor a studiare moda a Parigi. La ragazza in occasione della cena farà un discorso d'addio davanti a tutti i presenti.

Il duca de Los Infantes chiede a Don Camilo di sorvegliare Jimena

Don Camilo sarà raggiunto da una telefonata del duca de Los Infantes, che lo inviterà a sorveglierà sua figlia Jimena e a indagare sulle voci riguardanti la presunta rovina finanziaria della tenuta. Il nobile ventilerà l'idea di annullare le nozze della figlia con Manuel qualora le indiscrezioni fossero vere.

Manuel, intanto, inviterà Jana a fuggire insieme a lui da palazzo, tanto da darle appuntamento all'hangar. La ragazza non riceverà la lettera e per questo non si presenterà all'appuntamento. La mattina dopo,Manuel e il Barone sembreranno essere scomparsi nel nulla. Alonso chiederà alla guardia civile di indagare a tal proposito.

La notizia della presunta morte di Manuel devasta il palazzo

Ben presto le forze dell'ordine comunicheranno ad Alonso e Cruz del ritrovamento di un aereo precipitato a Puebla de Tera. Il marchese deciderà di partire per vedere se si tratta del velivolo guidato dal figlio. Cruz sarà disperata per la mancanza di notizie su Juan e Manuel.

Teresa e Pia, invece, saranno sconvolte, tanto da raccontare al resto della servitù di sentirsi male dopo aver ingerito qualcosa di avariato. Un comportamento che desterà i sospetti di Petra, la quale inizierà a fare domande a Simona e Candela. Intanto arriverà la notizia della presunta morte di Manuel a causa di un incidente aereo, che devasterà l'intero palazzo. Cruz sprofonderà nel dolore, mentre Romulo chiederà ai servi di addobbare a lutto La Promessa. Una situazione difficile alla quale si aggiungerà la preoccupazione per la strana scomparsa del Barone.