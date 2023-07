Un posto al sole è stato riconfermato nei palinsesti di Rai 3 anche per la stagione 2023/2024. Ad agosto però la soap andrà in pausa, come consuetudine degli ultimi anni, per due settimane. Per l'esattezza Upas si fermerà con l'episodio di venerdì 11 agosto per poi ritornare lunedì 28, ovviamente sempre alle 20:50.

C'è però un'altra notizia che i fan del daily drama partenopeo devono appuntare. Venerdì 21 luglio la soap non verrà infatti trasmessa per lasciare spazio alla Diamond League di atletica leggera: giovedì 20 però ci sarà un doppio episodio per compensare la mancata messa in onda.

Un posto al sole va in pausa per due settimane

Dopo anni di sperimentazioni, che hanno visto alternarsi pause molto più lunghe e la messa in onda di prodotti sperimentali come Un posto al sole d'Estate, sembra che Upas abbia trovato la sua stabilità. Da alcuni anni, la soap va infatti in pausa solo nelle due settimane centrali di agosto, il che fa si che il daily drama partenopeo vada in onda praticamente in modo ininterrotto per tutto l'anno.

Anche quest'anno viene riconfermato quindi uno stop di due settimane, in modo da dare un po' di respiro a tutta la macchina di produzione. Per l'esattezza l'ultimo episodio di stagione di Upas andrà in onda venerdì 11, mentre l'appuntamento con i nuovissimi episodi è per lunedì 28.

Un posto al sole, c'è grande attesa per il finale di stagione

L'anno scorso c'è stato un interessante cambio di rotta, perché invece di concludere con i saluti estivi di Raffaele (Patrizio Rispo) gli sceneggiatori hanno deciso di salutare gli spettatori, col botto, lasciandoli con il fiato sospeso, per quindici giorni. Gli episodi si conclusero infatti con un clamoroso cliffhanger che ha fatto storia.

Nell'ultima puntata prima della pausa, Lello Valsano (Gianluca Pugliese) sparò all'impazzata contro Viola (Ilenia Lazzarin) e Susanna (Agnese Lorenzini). Quell'evento diede inizio ad una storyline che portò alla morte del magistrato Picardi e alla crisi tra Eugenio e sua moglie, non ancora risolta ad oggi.

C'è quindi grande attesa per quello che potrebbe succedere venerdì 11 agosto.

Ovviamente tutta l'attenzione è puntata sulla vicenda di Lara e il bambino, gli spettatori sono infatti in attesa di una svolta per questa storyline dopo oltre un anno di narrazione.

Arrivano "Le storie di Upas"?

Al momento non c'è ancora la conferma ufficiale, ma i vertici Rai stanno progettando di non lasciare i fan di Un posto al sole totalmente a bocca asciutta. Per le due settimane centrali di agosto è infatti previsto un progetto dal nome provvisorio le "storie di Upas". Dovrebbe trattarsi di una sorta di album dei ricordi. Non è chiaro se verranno riproposti i momenti migliori del passato o se ci sarà un recap solo dell'ultima stagione.

Va detto che gli esperimenti legati al passato di Upas non hanno mai dato grandi risultati in termini di ascolti, in ogni caso occorrerà attendere qualche giorno per scoprirne di più.