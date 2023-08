Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate de La Promessa in programma a breve sui teleschermi di Canale 5. Le trame spagnole della soap opera rivelano che Leonor (Alicia Bercan) deciderà di recarsi a Parigi a studiare presso un'accademia di moda per superare la fine della storia d'amore con Mauro, il marito di Teresa.

Anticipazioni La Promessa: Manuel salva la vita a Leonor

Le anticipazioni de La Promessa svelano che Leonor entrerà in crisi quando Mauro le dirà di aver avuto dei rapporti intimi con Teresa (Andrea del Rio) quando avevano instaurato una relazione clandestina.

Una situazione di turbamento che aumenterà quando la marchesina scoprirà che l'uomo è sposato con la cameriera. Di conseguenza, Leonor cadrà depressione e proverà a togliersi la vita salendo su di un cornicione. Fortunatamente Manuel riuscirà a salvare la vita alla sorella decidendo di mantenere il riserbo su quanto appena visto. Nel frattempo al palazzo farà il suo ingresso Martina (Amparo Pinero), la cugina di Leonor.

Martina propone alla cugina di iscriversi a un'accademia di Parigi

Martina giungerà a La Promessa su richiesta di Leonor che la metterà al corrente dei suoi problemi amorosi con Mauro. La ragazza a questo punto deciderà di affrontare il cameriere chiedendogli per quale motivo abbia deciso di far del male a sua cugina.

Martina poi offrirà a Leonor una stratagemma per uscire dalla disperazione in cui è piombata. La ragazza infatti proporrà alla marchesina di iscriversi a una prestigiosa accademia di Parigi per studiare moda. Neanche a dirlo, la novità entusiasmerà Leonor, che pregherà Martina di convincere i suoi genitori a mandarla nella capitale francese per vivere questa nuova avventura e dimenticare Mauro una volta per tutte.

Leonor parte per Parigi per lasciarsi alle spalle la storia con Mauro

I genitori, oltre a suo fratello Manuel, accetteranno l'idea di Leonor che si accingerà a preparare i bagagli. In questo modo, la marchesina non parteciperà al matrimonio del fratello insieme a Jimena de los Infantes per salvare le sorti della tenuta di famiglia caduta in disgrazia.

La ragazza infatti si accingerà a vivere questa nuova esperienza lontano dalla Spagna dopo aver visto per l'ultima volta Mauro.

Un'uscita di scena che si verificherà nel corso della 60esima puntata della sceneggiato che però nasconderà un segreto. Leonor scoprirà di dover prendere l'identità di Martina per accedere al corso della scuola di moda. Una richiesta che sarà accolta di buon grado dalla sorella di Manuel in quanto desiderosa di lasciarsi alle spalle la storia tormentata con Mauro.