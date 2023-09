Cosa succede tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni? In questi giorni i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip 6 sono in apprensione dato che il deejay ligure ha rimosso il follow dall'account Instagram della compagna.

Al momento non è dato sapere se si sia trattato di un semplice bug o se c'è stata una discussione fra i due. L'unica cosa certa è che Sophie continua a seguire il profilo di Basciano, lui però non ricambia.

Il gesto di Basciano

I fan della coppia formata da Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno ipotizzato che fra i due ci sia aria di crisi.

Al momento i due diretti interessati continuano a restare in silenzio. Un gesto di Basciano, però, non ha fatto altro che alimentare i Gossip: di punto in bianco Alessandro ha infatti smesso di seguire il profilo Instagram della sua compagna.

Non è la prima volta che i due si unfollowano sui social. Nel mese di luglio, era accaduta la stessa identica cosa per ben due volte: in occasione della prima, Alessandro aveva giustificato il gesto parlando di un bug ma alla fine si trattava comunque di una crisi, confermata dai due diretti interessanti che qualche tempo dopo, in occasione di un'intervista rilasciata al settimanale Chi, avevano promesso ad Alfonso Signorini di non rendersi più protagonisti di gesti dettati dall'impulsività.

La versione di Amedeo Venza

Dal momento che i "Basciagoni" continuano a restare in silenzio su quanto sta accadendo, Amedeo Venza ha deciso di rompere il silenzio in quanto molto amico di entrambi. L'esperto di gossip ha confermato che Basciano ha rimosso il follow alla compagna. Al tempo stesso, però, ha invitato tutti i fan a non trarre conclusioni affrettate.

Lo stesso Amedeo ha spiegato di non volersi mettere in mezzo, poiché la situazione è molto delicata visto che ci sono dei minori di mezzo.

Il commento di alcuni utenti del web

L'ennesimo unfollow di Basciano ai danni della compagna non è passato inosservato sul web. Stando al commento di alcuni utenti, i due avrebbero agito in modo plateale solamente per avere visibilità.

A detta di altri invece, la coppia starebbe davvero vivendo un momento di difficoltà dal punto di vista sentimentale. Un altro utente è convinto che fra i due ci sia sempre stato solo un rapporto di facciata.

In realtà anche all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 la coppia litigava spesso utilizzando toni anche piuttosto bruschi. Terminato il reality show, però, i due hanno dimostrato di nutrire un forte sentimento l'uno nei confronti dell'altro, a testimonianza di ciò nel tempo hanno anche avuto la piccola Celine.

Nelle prossime settimane si saprà sicuramente qualcosa in più in merito alla loro presunta crisi.