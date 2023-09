Come mai Petra è così legata a Cruz? Le anticipazioni delle nuove puntate La Promessa faranno luce su questo mistero. I telespettatori si domandano spesso sui social cosa spinga la cameriera a farsi umiliare costantemente dalla sua padrona, che la tratta come una pezza da piedi seppur pretendendo in cambio assoluta fedeltà.

Ebbene, Petra svelerà il suo segreto che la lega indissolubilmente a Cruz e le uniche a saperlo saranno Simona e Martina. Un passo falso da parte di Petra, che si troverà per la prima volta a fare i conti con le debolezze dell'animo.

Di seguito, ciò che porterà Petra a commettere il suo più grande errore e cosa succederà nei prossimi episodi.

La Promessa nuove puntate: Petra messa all'angolo e umiliata

Come svelano le nuove anticipazioni La Promessa Cruz ordinerà l’omicidio della baronessa arrivata alla villa per riscattare l'eredità del barone.

Petra verrà incaricata - o meglio, obbligata - a somministrare a Elisa un the avvelenato, così da ucciderla senza che Cruz si sporchi le mani. Il piano della marchesa non andrà però a buon fine, poiché Lorenzo avviserà in tempo Elisa, la sua amante.

In questa occasione Petra la passerà liscia, ma finirà nei guai poco dopo, quando Pia inizierà a stare molto male. Ironia della sorte, la cameriera sarà completamente innocente, ma la servitù punterà il dito contro di lei, umiliandola e relegandola a serva: come si arriverà a questa situazione?

Anticipazioni La Promessa: Pia avvelenata nei prossimi episodi e Petra accusata

Nelle nuove puntate, Pia non starà affatto bene. Jana, appassionata di medicina, apprenderà dai libri consultati nella biblioteca della villa che i sintomi sono chiaro segno di un avvelenamento.

Sia Jana che il resto della servitù sospetteranno di Petra, che non potrà difendersi poiché nel frattempo Cruz sarà lontana, relegata in sanatorio per aver tentato di uccidere la baronessa.

Stando agli spoiler della soap La Promessa Petra verrà relegata a serva e per lei sarà una delle umiliazioni peggiori. Giorno dopo giorno perderà lucidità, fino ad arrivare a confidarsi con Teresa, alla quale confiderà il suo segreto: che cosa la lega davvero a Cruz?

Il segreto di Petra viene a galla all'improvviso

Petra è la cameriera personale di Cruz e ne è completamente dipendente.

Accetta ogni sorta di umiliazione e di ordine, fino a spingersi a tentare di togliere la vita alla baronessa. Ci deve essere per forza un motivo forte per il quale le due sono così legate.

Resta poi un mistero il fatto che Cruz non premi Petra realizzando il suo sogno di governante, posto occupato da Pia.

Mentre Cruz sarà lontana e la servitù la tratterà alla stregua di una serva, nei nuovi episodi La Promessa Petra rivelerà in suo segreto a Simona e Teresa che verranno a sapere il motivo che la lega indissolubilmente a Cruz.

Le anticipazioni non dicono altro a tal riguardo, ma senza dubbio le due donne condividono qualcosa che, se venisse alla luce, cambierebbe tutte le carte in tavola.