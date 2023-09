Roberta Giusti ha risposto alle critiche ricevute dopo la fine della relazione con Samuele Cerniani. Nel dettaglio, un utente ha accusato l'ex tronista di Uomini e Donne di avere trovato tempo per uscire con i suoi amici ma non per andare dal suo ex fidanzato per avere un chiarimento. In seguito alle voci infondate Roberta ha deciso di rispondere, spiegando che nessuno deve permettersi di giudicare se non si sa come siano andate le cose.

Lo sfogo dell'ex tronista Roberta

Venerdì 1 settembre, Roberta Giusti ha attivato il box domande su Instagram e ha risposto alle curiosità di alcuni follower.

Tra i vari quesiti degli utenti, c'è stato anche chi ha criticato l'ex tronista di Uomini e donne: "Strano che il tempo per andare in giro con gli amici lo hai avuto, ma per raggiungere Samu no". Anziché lasciar correre Roberta ha deciso di rispondere alla critica ricevuta: "Strano che non perdete mai mezza occasione per tacere riguardo ai cavoli degli altri di cui ovviamente non sapete niente. Pazzesco".

I motivi dell'addio

Lo scorso 28 agosto 2023, Roberta Giusti e Samuele Cerniani hanno annunciato su Instagram la fine della relazione. Nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che la coppia nell'ultimo periodo discuteva spesso. Dunque, per evitare di soffrire, entrambi hanno deciso di intraprendere due strade differenti.

Tuttavia, non ha escluso che se dovessero essere superate le divergenze potrebbe esserci un ritorno di fiamma.

Dal canto suo anche Samuele Cerniani ha confermato la rottura e ha ammesso di essere dispiaciuto per l'epilogo della relazione, ma prima di continuare a discutere anche per motivi futili è stato meglio lasciarsi. Sulla base di quanto dichiarato dalla sua ex, anche l'ex corteggiatore ha spiegato che in futuro potrebbe avvenire un ritorno di fiamma fra i due.

Il percorso della coppia

Roberta Giusti e Samuele Cerniani si erano conosciuti grazie a Uomini e Donne nel 2021: lei era la tronista, mentre lui il corteggiatore. Dopo un lungo periodo sul trono, lei decise di proseguire la conoscenza lontano dai riflettori. Dopo due anni d'amore, però, qualcosa sembra essersi rotto fra i due.

Non è escluso che l'ex coppia venga invitata nello studio del dating show per avere un chiarimento nello stesso luogo dove è nata la loro favola d'amore.

La notizia della rottura fra i due ex volti del programma ha preso alla sprovvista tutti i fan, poiché è arrivata in modo inaspettato. Tuttavia, moltissimi utenti si sono augurati che Roberta e Samuele possano superare gli ostacoli e tornare più uniti di prima. Altri utenti invece credono che quando finisce un'amore è meglio chiudere piuttosto che proseguire.