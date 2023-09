Cambio programmazione per Amici 2023/2024 nel daytime di Canale 5. L'appuntamento con il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi riprenderà da domenica 24 settembre nella fascia del primo pomeriggio domenicale ma, al momento, è fortemente a rischio la messa in onda del daytime feriale.

La striscia quotidiana trasmessa dopo Uomini e donne, quest'anno dovrebbe lasciare spazio alla messa in onda della soap opera La Promessa.

Quando inizia la nuova edizione di Amici 2023/2024 su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi sta per ritornare in onda su Canale 5.

La prima puntata di questa ventitreesima edizione di Amici debutterà domenica 24 settembre nella fascia oraria che va dalle ore 14 alle 16:30 circa.

Un debutto atteso da parte del pubblico che, nel corso di questo appuntamento d'esordio, avrà modo di conoscere i nuovi allievi che si metteranno in gioco per cercare di conquistare l'accesso allo show serale.

Piccole modifiche in arrivo anche per quanto riguarda il cast di insegnanti del talent show, dove è prevista l'uscita di scena di Arisa e il ritorno di Anna Pettinelli che, già in passato era stata una delle prof della scuola più famosa d'Italia.

Cambio programmazione per Amici 2023

La vera novità di questa edizione, però, sarà legata alla programmazione del daytime pomeridiano in onda nel pomeriggio feriale di Canale 5.

Al momento, infatti, la messa in onda del daytime di Amici 2023/2024 non è prevista nella fascia quotidiana del daytime di Canale 5.

La messa in onda della striscia quotidiana rischia così di saltare per tutta la stagione autunnale, in modo tale da lasciare spazio alla messa in onda de La Promessa, la fortunata soap opera spagnola che in queste settimane estive ha saputo conquistare il gradimento del pubblico Mediaset.

A rischio il daytime di Amici 2023/2025 nel pomeriggio di Canale 5

In questo modo, quindi, non si creerebbe un palinsesto "spezzatino" nel daytime feriale di Canale 5 e con la messa in onda di una puntata de La Promessa della durata di trenta minuti, si andrebbe a garantire un buon traino all'appuntamento quotidiano con Pomeriggio 5.

Il talk show condotto da Myrta Merlino è tra i programmi di punta della stagione televisiva Mediaset e si sta cercando di preservarlo con un traino importante, come quello che La Promessa sarebbe in grado di assicurargli.

Lunedì pomeriggio, ad esempio, la prima puntata della soap trasmessa subito dopo Uomini e donne, ha registrato una media di quasi 1,8 milioni di spettatori in daytime, conquistando uno share del 23% e picchi che hanno raggiunto anche il 25% durante la messa in onda su Canale 5.