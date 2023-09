Da quando si è conclusa la 22^ edizione di Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari sono finiti al centro dell'attenzione mediatica soprattutto per il loro rapporto.

Questo venerdì 8 settembre all' esperta di Gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che riguarda il futuro professionale dei due: pare che Zenzola e Vari abbiano preso parte ai casting per il musical su Mare Fuori e che siano stati scelti da registra e coreografi.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Sono diventate quasi all'ordine del giorno le segnalazioni su Mattia e Benedetta di Amici: quella che è arrivata a Deianira Marzano in queste ore, però, è un po' diversa da precedenti.

Dando un'occhiata al profilo Instagram della campana, infatti, ci si può imbattere in una Stories che la stessa ha dedicato ai ballerini di latinoamericano Zenzola e Vari.

"Indiscrezione: ieri Mattia e Benedetta erano insieme a Napoli per i casting del musical di Mare Fuori. Sono stati presi", si legge sui social network venerdì 8 settembre.

Il vincitore del talent-show e la sua partner professionale, dunque, sarebbero stati scelti per entrare a far parte del cast dello spettacolo che debutterà in teatro in inverno e che si ispirerà alla serie del momento.

La persona che ha segnalato questo episodio all'influencer, inoltre, ha fatto sapere che gli ex allievi della scuola sarebbero anche andati a fare shopping dopo il provino.

Si allontana il ritorno ad Amici da professionista

Mattia e Benedetta, dunque, in queste ore sono al centro dell'attenzione mediatica per il loro futuro lavorativo: da quando è finito Amici, i due hanno continuano ad esibirsi in giro per l'Italia e l'hanno fatto quasi sempre in coppia.

In molte interviste che ha rilasciato durante l'estate, però, il pugliese ha ammesso che gli piacerebbe tanto proseguire un percorso professionale in televisione: tra le ipotesi che ha preso in considerazione, spiccano quella del ritorno nella scuola da professionista e quella di maestro a Ballando con le Stelle.

L'opzione musical, invece, è una novità assoluta e anche i fan sono un po' spiazzanti nel leggere che Zenzola e Vari potrebbero far parte del cast dello spettacolo ispirato alla serie Mare Fuori. A questo show che sarà proposto nei teatri più importanti d'Italia a partire dal prossimo inverno, parteciperanno sicuramente: Maria Esposito (Rosa Ricci), Antonio Orefice (Totò), Carmine Recano (Il Comandante), Enrico Tajani (Doberman), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), tutti attori del presente o del passato della serie.

Il passaggio del testimone ad Amici

Di Mattia e Benedetta, però, ultimamente si è parlato soprattutto per il rapporto che hanno consolidato dopo la finalissima.

Tra segnalazioni e avvistamenti, invece, si fanno sempre più insistenti le voci su una relazione in corso tra i due ballerini: anche quando non lavorano, infatti, i latinisti sono insieme e lo documentano sui social network con video e foto.

Qualche giorno fa, invece, a Deianira è stato inviato un messaggio nel quale si faceva riferimento ad uno scambio di tenerezze che ci sarebbe stato tra Zenzola e Vari dietro le quinte di un evento.

"Li ho visti baciarsi, ma mi hanno chiesto di cancellare le foto", ha raccontato una fan che ha preferito rimanere anonima.

Da un paio di mesi a questa parte, inoltre, si sono perse le tracce di Simone, il ragazzo con il quale Benedetta era fidanzata quando era ancora un'allieva della scuola di Amici. A questo va aggiunto che entrambi i danzatori hanno smesso di smentire i gossip che circolano sul loro legame, e questo porta tanti curiosi a concordare con il modo di dire "chi tace acconsente".