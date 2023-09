La soap opera Un posto al sole porta avanti la propria messa in onda su Rai 3 anche nei giorni 14 e 15 settembre. Una particolare notizia finirà per mettere Nunzio in una posizione a dir poco difficile con Michele. Lo chef del Caffè Vulcano, inoltre sarà l'oggetto dei desideri dell'architetta Diana, nonché la donna che Alberto corteggia.

Intanto tra Marina e Roberto le cose si metteranno sempre peggio in quanto lei non vorrà saperne di perdonarlo. Seppur l'uomo abbia deciso di porre fine ai dubbi sulla paternità di Tommaso, Marina preferirà fare le valigie e volare verso Londra.

Problemi in arrivo nella casa di Guido e Mariella. Tutto avrà inizio quando Sergio Massaro, cercando di coinvolgere nuovamente il vigile nelle sue tresche, si ritroverà in mezzo proprio Mariella. Quest'ultima, nel tentativo di far capire all'uomo che si sta comportando male con Bice, finirà per essere fraintesa da Guido.

Anticipazioni Un posto al sole del 14 settembre: Silvia informa Nunzio di una notizia

Roberto Ferri, dopo averci pensato con attenzione, deciderà di dare credito ai dubbi di Marina. E così l'imprenditore arriverà alla resa dei conti con Lara, chiedendo di sottoporre il piccolo Tommy ad un esame del Dna. In questo modo sarà fatta definitivamente chiarezza sulla paternità del bambino oltre a mettere alle strette Lara Martinelli.

Nel frattempo, altrove, Silvia avrà una certa notizia da dare a Nunzio e che non farà altro che mettere il ragazzo in grosse difficoltà con Michele: di cosa si tratterà?

Uno degli inquilini di Palazzo Palladini si ritroverà a ricevere una particolare richiesta di aiuto. Si tratta di Guido Del Bue. Nello specifico Sergio Massaro tornerà alla carica chiedendo al vigile di fargli ancora una volta da spalla.

Peccato che qualcun altro sarà in procinto di mandare all'aria tutti i piani.

Un posto al sole spoiler del 15 settembre: Marina non perdona Roberto e se ne va a Londra

Le trame di Un posto al sole del 15 settembre darà vasto spazio anche agli altri personaggi di questa longeva soap opera italiana ambientata a Napoli. Roberto non esiterà a implorare Marina di perdonarlo per aver dubitato di lei, ma le parole dell'uomo cadranno nel vuoto.

Giordano, a quanto pare, non avrà intenzione di passarci sopra, anzi preferirà andarsene lontano dall'Italia, destinazione Inghilterra. Lara si rivolgerà a Filippo sperando che faccia cambiare idea a Roberto per il bene del bambino.

Guido geloso, Diana interessata a Nunzio

Alberto Palladini continuerà a portare avanti il corteggiamento volto a fare breccia nel cuore di Diana. Quest'ultima, pur essendo intrigata dalla corte dell'avvocato, sarà presa da Nunzio. Frattanto, Mariella proverà in tutti i modi di far capire a Sergio Massaro che si è comportato in maniera alquanto sleale nei confronti della moglie Bice. Lo sforzo della vigilessa sortirà degli effetti inaspettati in Guido, che fraintenderà i gesti della donna e ne sarà a dir poco ingelosito.