A poche settimane dall'inizio della nuova edizione di Amici, i fan sono stati spiazzati da alcune dichiarazioni di un finalista dell'anno scorso. Intervistato in radio sul bel rapporto che ha instaurato con Angelina nella scuola, Wax ha fatto sapere che le cose sono cambiate e che sotto i riflettori il loro legame era un po' forzato sia dalla situazione che da chi c'era intorno. I due si sono persi di vista e il bene che dicevano di provare l'uno per l'altro, sembra già un lontano ricordo.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Mattia e Benedetta non sono gli unici allievi di Amici 22 al centro di segnalazioni, avvistamenti e interviste spiazzanti: tra l'8 e il 9 settembre, infatti, alcuni siti hanno riportato le dichiarazioni che un cantante della scorsa edizione ha rilasciato in radio sugli ormai ex compagni di scuola.

Quando gli è stato chiesto in che rapporti è attualmente con gli altri alunni ma soprattutto con Angelina, Wax ha risposto: "Allora, vanno fatte delle specificazioni".

"Quello che c'era lì dentro, era diverso. Questo vale per tutti e quindi anche per lei", ha aggiunto il giovane prima di scendere nei dettagli di quello che è accaduto quando i riflettori di Canale 5 si sono spenti.

"Siamo quasi costretti a stare insieme, schiacciati e forzati nel vederci. La nostra è stata una convivenza forzata", ha fatto sapere l'ex pupillo di Arisa.

Il gelo dopo la finale di Amici

"Quando esci ti rendi conto di tante cose, non vivendo sempre con una persona nella vita reale le cose cambiano e perdi i rapporti", ha proseguito Wax nell'analisi di quello che è successo al termine dell'esperienza ad Amici.

In pochi si aspettavano che tra i due finalisti della categoria canto calasse il gelo lontano dalle telecamere, soprattutto perché nella scuola e nelle interviste immediatamente successive alla finale hanno sempre parlato di un legame profondissimo che andava aldilà dell'amore.

L'ex allievo del talent-show ha minimizzato il rapporto con Angelina ma anche quello con gli altri componenti della classe 2022/2023 descrivendolo come "un lavoro", un'amicizia quasi forzata che non si sarebbe evoluta in qualcosa di concreto una volta finito il programma.

Al conduttore radiofonico che gli ha chiesto se esiste un gruppo Whatsapp degli alunni di Amici 22, Wax ha risposto: "Sì, ma dopo io esco".

Conto alla rovescia per il ritorno in tv di Amici

In questi giorni si sta parlando tanto anche di Mattia e Benedetta: a differenza di Wax e Angelina, i due ex di Amici 22 sono inseparabili e non si contano più le segnalazioni dei fan che li vedono insieme e in atteggiamenti molto confidenziali.

Da settimane, inoltre, i due ballerini hanno smesso di smentire i Gossip che li vorrebbero in coppia sia nella vita che sul palcoscenico, e questo non sta facendo altro che alimentare i sospetti di chi pensa che si siano fidanzati durante l'estate.

Tornando al talent-show condotto da Maria De Filippi, la nuova edizione debutterà su Canale 5 domenica 24 settembre: la prima puntata, però, sarà registrata e ad oggi la data prevista è quella di mercoledì 20. Quel giorno sarà formata la classe 2023/2024 e saranno ufficializzati i sei professori del cast: unica new entry Anna Pettinelli (che prenderà il posto di Arisa tra i docenti di canto), tutti gli altri riconfermati.

Per quanto riguarda gli allievi, si dice che un banco potrebbe essere assegnato a Mezkal, il cantante che Rudy Zerbi ha mandato a casa ad un passo dallo scorso serale e al quale ha promesso un'altra opportunità al rientro dalle vacanze. Il giovane, però, dovrà superare di nuovo tutti i provini per sperare nella maglia da titolare.