Il Paradiso delle Signore 8 comincerà lunedì 11 settembre alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo nostrano creato da Giannandrea Pecorelli, per ciò che concerne le puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre, raccontano che Matteo Portelli continuerà la sua ricerca di Marcello Barbieri, il fratellastro, che una volta venuto a conoscenza della sua esistenza, telefonerà alla sorella Angela per informare anche lei del fatto che i due abbiano un terzo fratellastro.

Ciro Puglisi (Massimo Cagnina) si appresterà a vivere il suo primo giorno di lavoro.

Maria (Chiara Russo), invece, proporrà di assumere al Paradiso la sorella minore Agata (Silvia Bruno), nel frattempo il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) farà delle domande per capire cosa turba la contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Per la copertina del Paradiso Market servirà, infine, un modello e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) penserà al partner Alfredo Perico (Gabriele Anagni), mentre anche il banchiere Guarnieri verrà a conoscenza che Odile è figlia della nobildonna creduta morta per tutto questo tempo.

Le trame de Il Paradiso delle Signore 8, in merito agli episodi dal 18 al 22 settembre, evidenziano che per Ciro sarà il momento di proiettarsi verso il suo primo giorno di lavoro al Gran Caffè Amato dopo il turno di prova legato all'inaugurazione del locale.

Lucia, invece, si dimetterà come commessa e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), ignara che fosse un ex dipendente del Paradiso, la assumerà a Galleria Milano Moda come capo commessa, quindi Maria proporrà la sorella Agata come nuova Venere al posto di Corsi.

Matteo Portelli (Danilo D'Agostino), intanto, continuerà a cercare il fratellastro Marcello Barbieri (Pietro Masotti), ma quest'ultimo sarà impegnato a consolare la partner Adelaide, nel frattempo Matilde si scuserà con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) asserendo di non sapere che Lucia fosse un ex impiegata del suo atelier.

Irene, notando i dubbi di Agata, proporrà alla stessa uno stratagemma per ovviare alla resistenza di Ciro, mentre quest'ultimo sarà osservato a stretto giro da Salvatore Amato (Emanuel Caserio), con Armando Ferraris (Pietro Genuardi) che gli suggerirà di dare del tempo per ambientarsi al signor Puglisi.

Umberto, capendo che la signora Di Sant'Erasmo è turbata da qualcosa inizierà a fare delle domande mirate per carpire informazioni preziose, intanto Matteo dapprima si presenterà ufficialmente a Maria e, successivamente, dirà a Marcello di essere il suo fratellastro.

Adelaide desidererà che la sua genitorialità rimanga segreta, mentre Marcello chiamerà la sorella Angela in Australia e la metterà a conoscenza di Matteo. Ciro, invece, proseguirà ad avere diversi dubbi nel vedere la figlia Agata come nuova commessa del Paradiso, nel frattempo per la prima pagina della rivista dell'atelier servirà un modello e Alfredo sarebbe perfetto a detta della fidanzata Irene ma anche Salvo proverà ad avere una possibilità in tal senso.

Marcello, intanto, allontanerà il commendatore da Villa Guarnieri, nel mentre Ciro si paleserà d'improvviso al Paradiso e scoprirà la verità su Agata.

Roberto e Vittorio, poco dopo, rimarranno straniti notando la battaglia che si daranno Salvo e Alfredo per fare il modello nel Paradiso Market, mentre Elvira proseguirà a vedere il cameriere solo come un amico.

La contessa Di Sant'Erasmo, intanto, reagirà alla sofferenza legata al rifiuto di Odile presenziando a sorpresa ad un evento al Circolo, con Umberto che sarà più che mai intenzionato a scoprire cosa nasconde l'ex amante.

Agata, invece, non si presenterà al lavoro a causa delle pressioni del padre, nel frattempo Marcello sorprende Maria e Matteo imbattersi l'uno nell'altra per la terza volta.

Matilde, dopo aver visto le foto del servizio, penserà bene di dare un suggerimento al Direttore del Paradiso. Matteo, infine, farà visita alla madre in clinica e la metterà a parte delle buone nuove legate al fratellastro Marcello.

Umberto, in ultimo, scoprirà che Adelaide è la madre di Odile.